Düşünceleri Durdurma Tekniği Nedir, Düşünceler Nasıl Durdurulur?

Aklınızdaki düşünceler geceleri sizi uyutmuyorsa ve yatakta dönüp durmaya devam ediyorsanız bu haberimiz tam sizin için yazıldı. Kişiler bazen çok stresli durumlar yaşayabilir ve içinden çıkılmaz bir hal bulunuyorsa böyle anlarda düşünüp durmayı durdurmak imkansız gibi gözükebilir. Aslında herhangi bir konu hakkında bir kez endişelenmeye başladığınız zaman gerisi genel olarak kendiliğinden devam etmektedir. Özellikle bedeni ve zihni geceleri dinlendirmek üzere uykuya dalmadan önce rahatlatmak gerekmektedir. Ancak kişilerin beyninde dolaşan düşünceler dikkat dağıtabilir ve her şey daha karmaşık ya da daha karanlık bir yere gidebilir. Bunun sonucunda ise her zaman uykusuz geceler yaşanmaktadır. Bu düşünceler en çok uykusuzluğa sebep olur ve kafamızın içinde tantana asla bitmez. Genel olarak sağlığınızı olumsuz anlamda etkileyen sürekli düşünüp durma hali pek çok kişinin problemidir.

İnsanlar kendileriyle konuştukları sırada diğer insanlara karşı olduklarından daha kaba ve daha düşüncesiz davranabilmektedir. Diğer insanlara ya da bir arkadaşımıza şefkatli bir şekilde öneride bulunurken genel olarak yumuşak ve farklı bir ifade kullanarak konuşuruz. Ancak bu konuşmalar hiçbir zaman Kendimize karşı yapmış olduğumuz konuşmalara benzememektedir ve o kadar yumuşak olmaz. İnsanların her zaman kendilerine karşı daha acımasız olduğu bilinmektedir. Bunun sonucunda kendinizle konuşurken farklı bir insanla konuşuyor gibi düşünmeniz size faydalı olacaktır. Kendinize karşı nazik ifadeler kullanmanız ve içsel diyaloğunuzda bir adım geri çekilmeniz çok önemlidir.

Zaman içerisinde perspektifinizi değiştirmeniz ve konuyu tekrar değerlendirmenizi de size farklı bir bakış açısı sağlar ve fazla düşünmenizin önüne geçer. Bu durum düşüncelerin meydana getirdiği karmaşık döngülerden çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra stresli bir olayın dünyanın sonu olmadığına dair yeni bir bakış açısı kazanmanız da farklı bir perspektif elde ettikten sonra yaşanır.

Kendinize her gün endişelenmek için belirli bir zaman ayırmanız işe yarar bir yöntem olabilir. Gün içerisinde çok farklı düşüncelerin aklınıza üşüşmesi anksiyete ve stres seviyenizi doğrudan yükseltir ve bilişsel işlevleriniz bundan çok etkilenebilir. Bunun sonucunda mutsuz hissedebilir ve fiziksel olarak daha yorgun olabilirsiniz. Bu durumun önüne geçmek ise öncelikle ne zaman kaygılandığınızı belirlemeniz ve bunu anlamanız gerekmektedir. Meydana gelen bu kaygılar ile ilgili düşünmek için bir zaman kaygı saati ve yer belirlemeniz sizin için faydalı olur. Kendinize stresi hissettiğiniz zaman bu hisleri belirlemiş olduğunuz kaygı saatine kadar ertelemeniz ve o anda kaygıya odaklanmak yerine elinizde bulunan işe odaklanmanız çok önemlidir. Belirlemiş olduğunuz bu saat geldiği zaman ise sizi kaygılandıran konular hakkında oturarak etraflı bir şekilde düşünmek ve problemleri çözmeye çalışmanız size çok yardımcı olacaktır.

Burada uyku kalitenizi de göz ardı etmemeniz gerekir ve çok düşünme sonucunda uykusuzluk sebebiyle ruhsal dengenizin bozulması da bir problem yaratacaktır. Stres ve kaygı seviyeniz artış gösterdiği zaman uyku düzeninizin bozulması da olası bir durumdur.