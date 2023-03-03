Öğrenciye Müjde! Kimlik Kartındaki TC Numarasına Göre 1.250 TL Hesaba Yatıyor!

Üniversite öğrencilerini maddi olarak destekleyecek ödemeler devlet tarafından her yıl düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Her ay hesaplara yatırılan bu tutar Mart ayı itibariyle belli oldu. TC kimlik numarasına göre 6 Mart ve 10 Mart tarihleri arasında ödemeler otomatik olarak hesaba geçecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilere burs ve kredi ödemesi yapıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem süreci sonrası öğrenciler devlet tarafından hesaplara yatırılan kredi ve burs ödemelerinin aksayıp aksamayacağını merak ediyordu. Konu üzerine net bir açıklama geldi.

KYK Ödemesi Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz yılki KYK burs ve kredi ödemeleri 850 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. 2023 yılı itibariyle yapılan yeni zamlar sonrası bu rakam 1.250 TL'ye kadar yükseldi. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaya göre deprem süreci nedeniyle herhangi bir şekilde burs ve kredi ödemelerinde aksama olup olmayacağı dile getirildi. 1.250 TL lisans burs ödemesi TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara otomatik olarak yatırılacak, denildi.

KYK Burs Ödemesi Hesaba Ne Zaman Yatacak?

KYK bursluluk alan öğrenciler TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplarında devlet desteğini otomatik olarak görebiliyor. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi;