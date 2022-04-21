Kamuda Yenilikler Art Arda Geliyor: 3600 Ek Gösterge Sonrası Şimdi De Sıra Yeni Düzenlemede. Milyonlarca memuru oldukça yakından ilgilendiren emekli maaş ve ikramiye lerinde çok önemli artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge çalışması mayıs ayı içerisinde tamamlanacak ve Türkiye Büyük Millet meclisi'ni ibraz edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili yapmış olduğu son dakika açıklamasına göre 3600 ek gösterge çalışması sonrasında 'öncelikli gönderimimiz olacak' şeklinde yeni çalışmayı ilan etti.

Kamuda Yenilikler Peş Peşe Gelecek

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca personel açısından statülerde yenilikler art arda gelecek. Mayıs ayının gelmesi ile beraber ek gösterge tasarısı Türkiye Büyük Millet meclisine sunulacak. Sonrasında toplu sözleşme metninin 52. Maddesi hükümleri gereğince sözleşmeli bir şekilde çalışan personellerin statülerinin tekrardan belirlenmesi hususu tamamlanmış ve en geç sonbaharda Türkiye Büyük Millet meclisi'ne sunulmuş olacak.

3600 Ek Gösterge, Sene Sonuna Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinden Çıkar

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili yapmış olduğu Bir açıklamada 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geleceğini söyledi. 2022 sene sonuna kadar da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yasallaşarak çıkacağını düşündüğünü söyledi. 3600 ek gösterge çalışması sonrasında öncelikli olarak gündemleri nin bir başka çalışma olacağını söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında sözleşmeli memurlara kadro verilmesi konusunun gündeme geleceğini söyledi.