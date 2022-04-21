Emeklilere İkinci Tazminat Fırsatı Doğdu: Son Dakika

Emeklilere İkinci Tazminat Fırsatı Doğdu: Yaş Haricinde Gerekli Prim İle Sigortalılık Süresinin Tamamlanması Gerekir. Emekli olabilmek amacıyla bütün şartları sağlayıp maaş bağlananlar ile emeklilik açısından yaş haricinde gerekli prim ile sigortalılık süresini yerine getirenler, kıdem tazminatını almak suretiyle işten ayrılabiliyor. Söz konusu bu kişiler, tekrardan çalışmaya başlamaları durumunda bir yılı doldurunca yeniden kıdeme hak kazanabilir. İşte karşınızda emekli vatandaşları ve emekli adaylarına sağlanan ikinci tazminat hakkı ile ilgili her şey ve çok daha fazlası haberimizde...

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan O Yazının Alınması Gerekir

Emekli olabilmek amacı ile işten ayrılırken diğer taraftan sosyal hakların korunması da son derece önemlidir. Bu nedenle sosyal güvenlik kurumundan emekli olabilir yazısının alınması suretiyle iş yerine ibraz edilmesi gereklidir. Bu yazıyı alan kişiler, gerek yaş haricinde prim ve sigortalılık süresini tamamlamış olsun gerekse de emekli maaş bağlanmış olsun kıdem tazminatına hak kazanacak. Bu kişiler, tekrardan çalışmaya başlamaları durumunda 2 hatta 3. defa kıdem tazminatını alabiliyor. Fakat burada çok önemli bir ayrıntı var ve kişilerin bu ayrıntılara dikkat etmesi gerekir.

Bu Ayrıntıya Aman Dikkat!

Oradan son dakika haberine göre emekli olan SSK'lı bir vatandaş, çalışmaya devam etmek istemesi halinde kanunlara göre bunun için 1 Ekim 2008 tarihi devreye girecektir. Bu tarihin 2 etkisi vardır burada aslında bu tarihten önce işe başlamış ya da emekli olmuş kişiler SSK'lı bir şekilde çalışmalarını devam ettirmek istemeleri halinde veya ayrıtlarını kesilecek veya sosyal güvenlik destek prim birine tabi olarak çalışacak.