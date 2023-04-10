Kamu İşçileri İçin Yüzde 45 Zam Pazarlığı Sürüyor

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçi için ücretlerine yapılacak zammın görüşmeleri devam ediyor. İşçi ve işveren tarafı, bazı konularda anlaşırken, taban ücret ve yüzdelik zam konusunda pazarlıklar sürüyor.

Karayolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, üniversiteler ve hastanelerinde yer aldığı kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan 700 binden fazla işçileri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Devam eden görüşmelerde işçi kesimini TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri temsil ederken, işveren ise Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası temsil ediyor. Yapılan pazarlıklarda belli bir noktaya gelindi.

Konu başlıklarında mutabık kalan taraflar, taban ücret ve yüzdelik zam konusunda ise pazarlıkları sürüyor. İşçi tarafından yapılan ısrarda aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya kadar yükseltilmesine karşın TÜHİS tarafından ilk teklif 11 bin 500 lira oldu. Yapılan müzakereler kapsamında işçi ve işveren tarafı kalan maddeler üzerinde görüşme yapmak için bu hafta tekrar bir araya gelecek.

İlk Altı Ay İçin yüzde 45 Zam Teklifi

Yapılan görüşmelerde, işçileri temsi eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ belirlemiş olduğu ortak talepte aylık brüt ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yansıra bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi yer alıyor. Taban ücret artışı ve refah payı dikkate alındığında ilk altı ay için yüzde 45, diğer altı aylar için yüzde 5 zam ve enflasyon farkı isteniliyor. Bunun yanı sıra, belediye ve il özel idare şirketleri de dâhil olmak üzere tüm kamu işçilerine ilave ödeme talebi söz konusu.

Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi maaşlarını yapılacak zam oranın belirleneceği 7.dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihi itibari ile başlayacak.