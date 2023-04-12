Kamu çalışanlara yapılacak olan zam ile ilgili haber geldi. Kamu çalışanlarına yağmur gibi zam! Teklif belli oldu: 1 Ağustos’tan sonra memur ve emekliler sevinecek! 700 binden fazla çalışanın merakla beklediği zam oranı belli oldu. İlk teklifin sunulması ile 3,5 milyondan fazla memur ile 2,5 milyondan fazla memur emeklisine verilecek olan zam oranı belli oldu. Milyonlarca kamu çalışanı bayram edecek. 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak zam maaşlara yansıtılacak. İşte belli olan zam oranları…

Seçim tarihinin her geçen bir biraz daha yaklaşması ile zam yağmuru da devam ediyor. En düşük emekli memur maaşı 7 500 liraya yükseltilmesi, gözleri kamu çalışanlarına çevirdi. Beklenen o açıklama geldi. Memur maaşlarına yağmur gibi zam! Kamuda çalışan 700 binden fazla işçiye yapılacak olan zammın belli olması gözeri kamu çalışanlarına yöneltti işçilere yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde ilk teklif olarak 11 500 lira olarak işverenlerden geldi.

3,5 milyon memur ile birlikte 2,55 milyon memur emeklisine yapılacak olan zam oranın belirlenmesi amacı ile 2024-2025 yıllarını kapsayacak Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihi itibari ile başlayacak. İşte konu ile ilgili detayları…

Kamı Çalışanlarına Yağmur Gibi Zam

700 binden fazla kamu çalışanın merak ile beklediği maaş zam görüşmeleri işçi ve işveren tarafında devam ediyor. İkramiyelerin de bulunduğu konu başlıklarının birçoğunda mutabık kalındı. Taban ücret ve yüzdeli zam konusunda ise pazarlıklar sürüyor.

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ile birlikte hastanelerin de yer aldığı kamu burum ve kuruluşlarında çalışan işçileri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili süreç devam ediyor.