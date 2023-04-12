Emeklilere 60 bin TL ödeme verilecek! Devlet desteği olacak, Cumhurbaşkanı imzaladı!

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru sonrasında Ramazan Bayramı için 60 bin TL'ye kadar hem emekli olan vatandaşlara hem de uzun süredir sigortalı olarak çalışan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden kredi ödemesi verilecek. Ziraat Bankası 60.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanmalarınızı olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası 60.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarını uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Kredi başvurunuza emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız gibi İhtiyaç Kredisi olarak da hızlı bir şekilde dilerseniz borç kapatma kredisi de bu banka üzerinden kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu Ramazan Bayramı ihtiyaç kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşları için belirtilen şartlar dahilinde ödemelerini hızlı bir şekilde banka hesapları üzerinden hızlı bir şekilde yatırılmaktadır. nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası sizlere düşük faiz oranları ile birlikte devlet destekli Kredi ödemeleri vermeye de devam edecektir.

Ziraat Bankası 60.000 TL 24 Ay Vadeli Kredi Kampanyası Başladı

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, ülkemizde 60.000 TL ve üzerinde kredi veren bankalardan birisidir. Banka kredi başvurusu için öncelikle kredi şubelerine gitmeniz gerekiyor. Ayrıca bu bankadan kredi kullanacak olan kişinin bir gelir belgesi olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak kişi çalışan ise en az 6 aylık sigortasının yatmış olması gerekiyor.

Eğer emekli ise bu bankadan emekli maaşı alması gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız banka size 60.000 TL kredi verecektir. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin 60.000 TL kredi alabilmesi için en az 3.000 TL geliri olması gerekmektedir. Banka 24 ay vadeli olarak vereceği bu kredilerde dilerse banka borçlarınızı kapatmanız içinde sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.