Kamu Bankaları Vatandaşlar İçin Ellerini Taşın Altına Koydu. 15 bin TL Nakit Desteği Geliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, kamu bankalarının güçlü yanlarından yararlanarak düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Ziraat Bankası, artan nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlara %1,55'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunacağını duyurdu. İhtiyaç kredisi aktivitesinde maksimum vade 36 ay olarak belirlenmiş olup, 20.000 TL kredi için aylık geri ödeme tutarı 767,12 TL olarak hesaplanmıştır.

Kamu bankaları birleşerek vatandaşlara en uygun faiz oranlarıyla kredi vermeye başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank Halkbank TC kimlik ile başvuran tüm vatandaşlara 15.000 TL nakit ödeme yapmaktadır. İhtiyacı olan herkes kamu bankasının kampanyasına katılmak için başvurabilir.

Koronavirüs pandemisinden sonra, yaşam sıkıntılar arttı ve enflasyon yükselmeye devam etti. Bu şartlar altında birçok vatandaş ay sonundan sonra ekonomik duruma nasıl dönüleceğini düşünüyor. Vatandaşlar artık uzmanlardan gelen sürekli uyarılarla ne yapacağını bilemiyor. Neyse ki kamu bankaları var ve ihtiyaç duyulan her yerde vatandaşları kurtarmaya devam ediyorlar.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyaları 2022

Vakıfbank, yeni dönemde olumsuz ekonomik koşullara rağmen vatandaşın yanında olduğunu açıklayan kamu bankalarından biri oldu. Üç ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlendiğini duyuran banka, kampanya için 125 bin TL tavan, azami 36 ay vade ve yüzde 1,55 başlangıç faiz oranı belirledi. Bu verilere göre çekilecek aylık taksit tutarı 40.000 TL, yani 1.534,25 TL olarak hesaplanıyor.

Halkbank Kampanya Olanağı 2022

Bir diğer kamu bankası olan Halk Bank, yeni dönemde artan nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşlara anında ihtiyaç kredisi sağlayacağını duyurdu. Belgesiz ve kefilsiz olarak uygulanabilecek hızlı kredi işlemleri için üst limit 10.000 TL olarak belirlendi. Banka, bankacılık sicili bozuk olmayan 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının ilgili faaliyetlerden yararlanabileceğini söyledi.

Halk Bankası tarafından açıklanan 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi faaliyetinin azami vadesi 36 ay, başlangıç faiz oranı ise %1,71 olarak belirlendi. Verilere göre, tavandan çekilen kredi için banka tarafından bildirilen aylık taksit tutarı 395,61 TL'dir.