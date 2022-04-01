Kamu Bankaları Onların Hesaplarına Ödeme Yapmaya Başladı! Sizlerde ATM'ye Gidip Paranızı Alabilirsiniz

Kamu Bankaları Onların Hesaplarına Ödeme Yapmaya Başladı! Sizlerde ATM'ye Gidip Paranızı Alabilirsini. Ramazan Bayramı'na sadece birkaç gün kala kamu bankaları tarafından ihtiyaç sahiplerine destek verilmeye başlandı. Nakit problemi çeken vatandaşlar, ATM’lerden çok kolay bir şekilde ödeme alabiliyor. Üstelik herhangi bir prosedüre dahi gerek olmadan bu işlemler yapılıyor.

Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans Detayları Neler?

Ziraat Bankası ATM’lerinde adeta izdiham yaratacak nakit avans avantajlı oranları ile dikkat çekmeye başladı. 12 aylık taksit seçenekleri ile 100 bin TL'den 200 bin TL'ye varan nakit çekim avantajları hizmetinizde. Özellikle kredi kullanmak istemeyen fakat acil nakit paraya sıkışan ihtiyaç sahibi vatandaşlara avantajlı bir finansman seçeneği sunan Ziraat Bankası, kredi kartına tanımlı olacak çekim limiti kadar işlem gerçekleştirme avantajı tanımaktadır.

Taksitli nakit avans tablosunda 20.000 TL'lik nakit isteği açısından 12 aylık vade seçeneği ile aylık 1909 TL taksit ile geri ödeme işlemleri yapılabilir.

Halkbank Taksitli Nakit Avans Detayları Neler?

Halkbank Nakit paraya sıkışan vatandaşlara 200 TL ile 15.000 TL arasında nakit para veriyor. Halkbank Paraf sahibi kullanıcıların Atm’lerden ya da doğrudan bir şekilde dijital kanallar uygulamaları üzerinden alım yapabilecekleri ödemeler, yüzde 1.8 faiz oranı ile 12 aylık vade seçeneği şeklinde kullanılmaktadır. Talep edilecek nakit avans miktarına ya da vade süresine göre farklı geri ödeme planları devreye sokulur. Halkbank üzerinden ayrıca emekli olan kişilere de nakit imkanı sunulacaktır. 100.000 TL'ye kadar emekli maaşını bu bankaya taşıyan kişilere gelir belgesiz 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunulacaktır. 100.000 TL üzerinde ise gelir belgeli ve kefil ile kredi alabilirsiniz. Size en yakın Halkbank şubelerine giderek bu kampanyalar hakkında bilgiler alabilirsiniz.