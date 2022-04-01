Son Dakika: Kirada Kalmanıza Razı Olmayan Ziraat Bankası'ndan 200.000 TL'lik Konut Kredisi Kampanyası İlanı

Ev sahibi olmak isteyenler ya da evini yenilemek isteyenler, Ziraat Bankası adeta konut kredilerini bedavaya getiriyor. Yüzde 1.20 oranından başlayan faizlerle herkes açısından en uygun krediyi sundu. İşte ayrıntılar...

Ziraat Bank'tan Her Bütçeye Uygun Konut Kredisi Var

Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre herkesin bütçesine uygun konut kredisi kampanyalarının İlana çıkarıldığı açıklandı. Kamu personeli, emekli, özel sektör çalışanı ya da esnaf olsun ya da olmasın fark etmeksizin gelir durumu şartlarını sağlayan bütün herkese rahat bir şekilde kullanabilecekleri konut kredisi avantajı Ziraat Bankası'nda.

2022 Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası her bütçe için uygun konut kredisi avantajı sağlamaya devam ediyor. Çekilecek kredi miktarına ya da vade sayısına göre değişiklik gösterse de ortalama benzer oranlar ile kredi desteği sağlanıyor.

· Konut ürün paketi yüzde 1.29,

· Konut kredisi yüzde 1.36,

· Sıfır konut kredisi yüzde 1.20

Ziraat Bankası 200 Bin TL Konut Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası'ndan 200 bin TL tutarında konut kredisinin çekilmesi durumunda sıfır konutlarda geçerli olmak kaydıyla yüzde 1.20 oranından başlayan faiz rakamları ile sunulmakta olan kredi desteği, 200.000 TL açısından aylık 3153 TL taksit oranları ile hesaplanmaktadır. 120 ay vade seçeneği ile kullandırılacak kredi kapsamında rahat bir ödeme planı oluşturulabilir. Tercih edilecek konut tipi başta olmak üzere vade ile kredi miktarına göre değişiklik meydana gelebilir. Her ay kira öder gibi sizlerde kendi evinize sahip olmak istiyorsanız Ziraat Bankası 200 bin TL konut kredisi kampanyasından faydalanabilirsiniz.