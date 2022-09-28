Kamu Bankaları Muslukları Açtı! Artık Sıkıntısız Bir Şekilde Bankadan 100.000 TL Ödeme Var

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli yeni kredi paketini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hem bireysel müşterileri, hemde emekli olan vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm bireylere hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu kredi kampanyalarında nakit kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde destek ödemesi vereceğini açıkladı. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 banka üzerinden sizlere 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi şartlarına...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalardan, kredi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, 12 aydır sigorta, geçmiş olmasını istiyor. Ayrıca sigorta geçmişi haricinde son iş yerinizde de 6 aylık bir sigortanızın olması, banka tarafından istenmektedir. Emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları ve emekli maaşını almış oldukları banka şubeleri üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmeleri isteniyor.

100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu...

100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kişilere ayrıca, borç kapatma kredisi imkanı da sağlanarak, kredi imkanı verilmektedir. Yüz bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu hızlı bir şekilde yapılacak olan bu kredilerde, diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız içinde sizlere 24 ay vadeli kredi verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm bireysel müşteriler hariç, inde devlet memuru olan kişilere de bu kampanya ile birlikte düşük faizli kredi vereceğini açıkladı.