Emekliye Arka Arkaya Müjdeli Haberler Gelmeye Devam Ediyor! Destek Limitleri Yükseldi! 10 Gün Süre Verildi

Emeklilere son zamanlarda yapılan nakit kampanyaları ile birlikte hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, 10 gün süre içerisinde özel bankalar tarafından yeni bir paket hazırlandığı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 10 gün içerisinde aşağıdaki bankalar üzerinden maaş almanız durumunda 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek ve emekli maaş hesabınız üzerinden düşük faizlerde kredi alabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olmanız durumunda aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırılacak ve onaylanan bu kredilerde de şartları uygun olarak hesaplarınıza yatırmış olduğunuz ödemeler ile birlikte diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatacaksınız.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan veya emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Garanti Bankası şubeleri üzerinden ve banka internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birlikte aynı biçimde hesaplarınız ödeme alabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve mobil uygulamaları kullanmanız gerekiyor. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyada 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılmak isteyen kişileri 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları kredi başvuruları ile kalite, kredi ödemelerini bankadan düşük faizli olarak alabilmeleri için maaş müşterisi olması istenmektedir. Denizbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşların başlatacakları kredi kampanyalarına katılabilmeleri için ihtiyaç kredisi olarak 100000 TL'ye kadar 24 ay vadede 50000 TL'ye kadar da 36 ay vadeli kredi kullanabileceğini söylemek isteriz. Denizbank üzerinden kredi başvurularında bulunarak, şartları uygun olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan yemekler ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaş üzerinden sizlerde Ziraat Bankası aracılığı ile birlikte kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi alabilecek ve düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde kredi işlem ücreti düşük faiz oranları ile birlikte verilmektedir.