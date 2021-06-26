Kamu Bankaları Açıkladı, Bankalarda Olan Kredi Borçları Yapılandırmaya Giriyor, Konut Kredisi Alanlara Müjde!

Bankalardan kullandığınız ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde yapılandırmaya gitmeye karar verdi. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ya da kredi kullanmış kişiler bu haberi bekliyordu. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz konut kredisi, ipotekli kredi ve taşıt kredisi gibi kredilerde, bankalar ödemekte zorluk çeken kişilerin hem borçlarını erteleyecek hem de yapılandırma isteyenlere yapılandırma yapacak. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan bu sistem 30 gün sürecek.

Kredi kullanan kişiler, bankalardan yapılandırma yapamıyorlardı. Özellikle konut kredisi alan ve yüksek faizlerle kredi kullanan kişiler, yapılandırma durumunu bekliyordu. Yapılandırma olduğu zaman tekrardan bankaların güncel faiz oranları ile mevcut borç hesaplanarak 120 ay vadeye kadar bölünüyor. 120 ay vade sadece konut kredisi için geçerlidir. Taşıt kredisi kullanan, ipotekli kredi kullanan kişilerde yapılandırma yapacaklar. Bankalar bu sistemin başlayacağını resmi internet sitesinden de duyurdu.

Konut Kredisi Yapılandırması

Konut kredisi yapılandırması yapmak isteyenler, bankaya başvuru yapması gerekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden bir konut kredisi kullanmış olmanız gerekmektedir. Başka bankalardan kullanılan konut kredisi ve diğer krediler bu bankaya taşıma yapılarak yapılandırma yapılmıyor. Eğer bu bankalardan konut kredisi aldıysanız ve kullandığınız faiz oranı şimdiki güncel faiz oranından yüksek ise banka sizi değerlendirmeye alacaktır. Ayrıca Ziraat Bankası konut kredisi kullanan bir kişi, Ziraat Bankası üzerinden işlem yapması gerekiyor. Halkbank konut kredisini Vakıfbank'tan yapılandırma yapamazsınız.

Banka şubelerine giderek bir dilekçe vermeniz gerekli. Banka değerlendirmesini genel müdürlük yapacak ve onay verirse sizlere 120 ay vadeye kadar yapılandırma yapacaklardır. Onay almazsanız bir daha başvuru yapamayacaksınız. Konut kredisi yapılandırma detaylarını banka müşteri temsilcisi ile görüşebilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Yapılandırma Olacak mı?

Bankalar ihtiyaç kredilerinde kredi limitlerine bakarak yapılandırma yapıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank genellikle ihtiyaç kredilerinde yapılandırm yapmak istemiyorlar. Bu bankada yapılandırma yapacak olan kişilerin, yüksek limitli veya ipotekli kredi almış olması durumunda güncel faizlerle yapılandırma yapabileceklerdir. Yapılandırma yapmak içinde borcunuzu düzensiz ödemeniz gerekiyor. Düzenli ödenen borçlar yapılandırma kapsamına girmeyecek.

Konut kredisi gibi taşıt kredisi kullanan kişilerde güncel faiz oranları ile yapılandırma tekliflerini bankaya sunabilirler. Taşıt kredisi borcu 10 bin TL üzerinde olan kişiler yapılandırma yapabileceklerdir.