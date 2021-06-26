Eşine İhanet Eden İngiliz Bakan: Sosyal Mesafe Kuralını İhlal Ettim

İngiltere'de meydana geldiği öğrenilen olayda Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşine danışmanı ile ihanet etmesi ve o ana ilişkin görüntülerin ortaya çıkması ile ülke genelinde adeta deprem etkisi yarattı. Sağlık Bakanı konuya ilişkin bir açıklamada bulundu ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini kabul ettiğini söyledi. Londra'nın gündeminde Sağlık Bakanı'nın danışmanı ile olan fotoğrafların yayınlanması büyük ses getirdi. 15 senelik eşini, evli olan danışmanı ile aldatan Sağlık Bakanı görüntülerin ortaya çıkması ardından istifa çağrıları ile baş etmek durumunda kaldı. Bakan yapmış olduğu açıklamalarda istifa çağrılarını da reddederek tepki topladı.

Konu hakkında savunma yapmaya çalışan İngiliz bakan, kullanmış olduğu ifadelerle şoka uğrattı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini kabul ettiğini açıkladı. İhanet iddiaları ile insanları hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu belirten bakan, eşini aldattı hakkında farklı bir şey söylemedi. İngiliz bakanın sosyal mesafe konusu hakkında söylediği sözler ülke genelinde büyük bir tepki ile karşılaştı.

Bugün yayınlanan İngiliz gazetelerinin sayfalarında Sağlık Bakanı'nın yasak aşkına ait olan fotoğraflar yer aldı. Sağlık Bakanı, İngiltere'de pandemi ile mücadelede sık sık eleştirilere de maruz kalmış ve vatandaşlardan eleştiri toplamıştı. Son olarak ise eşine ihanet etmesi ile gündeme gelen Sağlık Bakanı, 15 senelik eşini evli olan danışmanı ile aldattı ve bakanın ortaya fotoğrafları tepki çekti.

2009 senesinin Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı büyük bir krize sürüklerken İngiltere de salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer almıştı. Mücadele sırasında büyük kayıplar veren İngiltere'de Sağlık Bakanlığı da eleştirilerin hedefi olmuş ve pandemi dönemi boyunca gündemde yer almıştı. Son olarak 42 yaşındaki Sağlık Bakanı’nın 3 çocuk sahibi olduğu 15 senelik eşini aldatması gündemde yer aldı.