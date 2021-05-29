Kamu Bankaları 6 Ay Ödemesiz Kampanyalarına Devam Ediyor! Kamu Bankaları Yaz Ayı Öncesi Güncel Faiz Oranları

Geçen yaz aylarında korona virüs salgınında vatandaşa destek olmak için üç kamu bankası da birleşerek vatandaşlara oldukça düşük faizli finansmanlar sunmuştu. Temel destek kredilerinin yanı sıra uygun faizli taşıt ve konut kredileri de sunulmuştu. Bu kredilerde ise %0,64 faiz oranları verilmişti. Bazı kredilerde vatandaşlara yine ödemesiz dönem fırsatlarından da yararlanabilmişti. Yaz aylarının tekrar yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarda da kamu bankalarından benzer bir faiz indirimi gelecek mi beklentisi oluştu. Geçen yaz aylarında vatandaşları destekleyen kamu bankalarının güncel faiz oranları da açıklandı. İşte 2021 yaz dönemi kamu bankalarının faiz oranlar haberimizde.

6 AY ÖDEMESİZ 10 BİN LİRA KREDİ FIRSATI

Korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geçen seneden bu yana etkisini göstermeye devam ediyor. Geçen yıl alınan tedbirlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmeye çalışılmıştı.

Emlak sektörünün canlanması için vatandaşlara %0,64 gibi oldukça düşük oranlardan konut kredisi sunulmuştu. Yine benzer faiz oranları vatandaşlara taşıt finansmanları içinde sunulmuştu. Bunların yanı sıra vatandaşlara 6 ay ve 1 yıla varan da ödemesiz dönemler verilmişti.

Nakit desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar içinde ayrıca temel destek kredileri sunulmuştu. Vatandaşlara 5 bin, 10 bin, 20 bin Türk lirasını 6 aya varan ödemesiz dönemlerle almış ve çok düşük faizlerle geri ödemişti.

KAMPANYALAR HALA DEVAM EDİYOR MU?

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kamu bankalarının geçen yaz aylarında sunduğu kampanyaların devam edip etmediğini sıkça araştırıyor. 2020 yılında uygulanan bu düşük faizli krediler şu anda devam etmiyor. Kamu bankaları güncel faiz oranlarını da yaz ayları için resmi internet sitelerinden paylaştılar. İşte kamu bankalarının güncel faiz oranları;

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Yaz aylarında vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla finansman desteği sunan bankalardan biri olan Ziraat Bankası güncel faiz oranlarını duyurdu. Buna göre banka tüketici kredisi için başvuran müşterilerine aylık %1,51 faiz oranı sunacak. Taşıt kredisi içinse bankanın iki farklı ürünü bulunmakta. Kaskolu taşıt kredileri için Ziraat Bankası aylık %1,54 faiz oranı sunarken kaskosuz taşıt kredileri içinse aylık faiz oranı %1,56. Son olarak banka konut kredisi faiz oranlarını da güncelledi. Banka güncel olarak aylık %1,37 faiz oranı sunmakta.

VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Yıllardır sunduğu konut kredisi kampanyası ile Vakıfbank özellikle de konut finansmanı arayan vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Banka geçen yaz olduğu gibi bu yaz da Sarı panjur konut kredisine devam ediyor. Fakat kampanya dahilinde banka uzun ödemesiz dönemler sunmamakta. Müşterilerine sadece 3 ay ödemesiz dönem sunan banka faiz oranlarını da güncelledi. Sarı panjur konut kredisi için banka aylık %1,34 faiz oranı sunmakta.

Taşıt kredisi içinse kamu bankasının verdiği faiz oranı %1,50. Son olarak da bireysel finansman kredileri için Vakıfbank müşterilerine aylık %1,51 faiz oranı sunuyor.

HALKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Çiftçiye ve esnafa sunduğu düşük faizli kredilerle sık sık gündeme gelen kamu bankası yaz aylarında vatandaşa da oldukça düşük faizle finansman desteği sağlamıştı. Bu yıl ise banka faiz oranlarını diğer kamu bankaları gibi güncelledi. Halkbank ihtiyaç kredilerini aylık %1,51 oranına çıkardı.

Taşıt kredileri içinse banka aylık %1,54 faiz oranı uygulamakta. Son olarak da bankanın konut kredisi için sunduğu aylık faiz oranı %1,38.