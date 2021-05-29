Azerbaycan, Ermenistan ile Yapıcı Çalışmalara Hazır

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan-Ermenistan sınır sorununun çözülmesini desteklediğini açıkladı. Azerbaycan’ın Ermenistan ile yapıcı çalışmalara hazır olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde, Moskova’dan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çizgisi belirlenmesi ve düzenlenmesi konusunda üçlü komisyon kurma önerisi gelmişti. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, son yaptığı açıklamaya göre, Bakü’nün bu üçlü komisyon kurma fikrine sıcak baktığını ve desteklediğini belirtti. Böyle bir durumda, Ermenistan ile yapıcı çalışmalar içine girmeye hazır olduklarını söyledi.

Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) başbakanlarının Minsk’te düzenlenen toplantısının ardından bazı açıklamalar geldi. Uzun süredir devam eden Azerbaycan-Ermenistan gerilimi hakkındaki konular masaya yatırılırken, düzenlenen toplantı esnasında Moskova2nın Azerbaycan-Ermenistan sınır çizgisinin belirlenmesi ve düzenlenmesi konusundan üçlü komisyon kurma fikri de konuşulanlar arasındaydı.

Minsk’te yapılan bu toplantı esnasında konuşan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Bakü’nün Moskova’nın sınırları belirlemeye yönelik olan üçlü komisyon kurma fikrini desteklediklerini ve gereken neyse yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Asadov’un yaptığı açıklamada, “Azerbaycan sınır altyapısını belirleme sürecine başladı ve Ermenistan ile sınır çizgileri sorununu yapıcı bir şekilde çözmeye hazır. Azerbaycan bu bağlamda Rusya tarafının Azerbaycan-Ermenistan sınır çizgilerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi konusunda üçlü komisyon kurma önerisini destekledi. Sınır çizgilerinin belirlenmesi teknik bir süreçtir ve bu süreç, sağlam uluslararası yasal temele dayanmalı” diye konuştu.

PAŞİNYAN’DAN OLUMLU HABER GELMİŞTİ

Azerbaycan Başbakanı Asadov’un bu açıklamasından önce, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, söz konusu sınırdaki güçlerini çekmeye hazır olduklarını ve Bakü’den de aynı adımı beklediklerini belirtmişti.

Paşinyan, “Herhangi bir zamanda askerlerimizi geri çekmeye başlamaya hazırız, Minsk Grubu arabulucularının Azerbaycan’la anlaşmaya varmasını ve aynı zamanda Sotk’tan Hoznavar’a kadar olan bölgedeki birliklerin çekilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SINIR SORUNU UZUN ZAMANDIR DEVAM EDİYORDU

Daha öncelerde de, Azerbaycan sınırını geçmeye çalışan altı Ermeni askeri gözaltına alınmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, altı Ermeni askerin ‘sınırdaki Geğarkunik bölgesinde mühendislik çalışmaları yürütürken esir alındığı’ belirtilmişti.

Bunun üstüne Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tepki göstermişti. Paşinyan 12 Mayıs’ta Azerbaycan askerlerinin Sünik bölgesinde sınırı geçtiğini söylemişti. Bu olaydan sonra Paşinyan Bakü’nün bu eylemini Ermenistan topraklarına tecavüz olarak nitelendirmiş ve Rusya’dan askeri yardım talep etmişti.