Kalp Yarası’na Kötü Haber!

Süreç Film imzalı olarak ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kalp Yarası’nın yeni bölümü heyecan ve merak içerisinde bekleniyor. 2 Ağustos 2021 tarihinde 5. yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak olan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi pek çok sürpriz ile dolu.

Projenin ilk bölümünden bugüne kadar çok iyi bir mesafenin kaydedildiği hakkında yorumlar yapılırken dizinin geniş bir hayran kitlesi elde ettiği de biliniyor. Oldukça etkileyici sahnelere sahip olan Kalp Yarası, Ferit ile Ayşe karakterlerinin uyumu ile de izleyicileri büyülemekte. Yeni bölümde dizi hayranları Ferit ile Ayşe sahnelerinin artmasını beklerken pek çok sürpriz de ekranlarda yer alacak.

Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan gibi birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan ATV dizisi Kalp Yarası, senaryosu ile de büyük ilgi toplamakta. Antakya'da yoğun bir şekilde çekimleri devam eden projenin sosyal medyada da geniş bir yer kapladığı biliniyor.

Yaz ekranının en başarılı 2 yapımlarından birisi arasında bulunan Kalp Yarası, hayranlarını büyülemekte. Yaz ekranının en başarılı olan bir diğer dizisi ise romantik komedi türünde seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli proje.

Dizinin yeni bölümünde Ayşe kendisine ve Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı hisler ile buluşacak. Kıskançlık duygusu ile baş etmekte zorlanan ve ne yapacağını bilemeyen Ayşe Ferit’ boşanma isteğini dile getirecek. Diğer taraftan Ferit de soru sormamak ile ilgili söz vermiş olduğu Ayşe'nin hayatı hakkında endişe içinde kalacak.

Yeni bölümde bir diğer olay da Hande'nin tehlikeli bir oyuna girişmesi olacak Ayşe karakteri anlaşma ile başlayan evcilik oyununun gerçeğe dönüştüğünü fark ederken Ferit'in de Ayşe'ye karşı hisleri ağır basacak ve gelişmeler merak konusu olacak. Ancak yeni evli çifti bekleyen kötü sürpriz bütün işleri karıştıracak.