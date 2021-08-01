Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a O İsim Veda Etti!

6 sezondur ATV ekranında seyirci kitlesi ile buluşmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesinde yeni sezon heyecan ve merak içerisinde bekleniyor.

Başarılı projenin 7. yeni sezonu için farklı ve karakterlerin kadroya katılması ve hikayenin de yenilenmesi beklenmekte. Yeni sezon ekranlara verilmeden önce kadroya veda eden bazı oyuncuların olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Dizinin 6. Sezonunda Sabina Toziya, Sanem Çelik, Dilşad Şimşek, Ali İpin, Savaş Özdemir ve Ali Sürmeli gibi birbirinden başarılı pek çok isim ayrılık kararı almıştı. 6. sezonda yaşanan oyuncu ayrılıklarının fazla olması dikkatleri çeken bir gelişme olarak görülürken Ozan Akbaba'nın da projede yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. yeni sezonunda yer alıp almayacağı hakkında çok sayıda yorumlar yapılırken gerçekler de merak edildi. Ünlü isim şu sıralarda Anka isimli filmini çekmekte ve yoğun günler yaşamakta. Oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile tekrardan bir görüşme yapacağı ve projeye devam etme kararı alıp almayacağı merak edilirken bu işin Eylül ayında netleşeceğini tahmin ediliyor.

Durumu netleşmeyen Ozan Akbaba'nın yanı sıra bir diğer oyuncunun da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli diziye veda ettiği bilgisine ulaşıldı. Tufan karakterine hayat veren usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni bir dizi anlaşması yaparak projeden ayrılma kararı aldı.

Uzun bir süredir ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal’ın diziye veda etmesi ardından oyuncunun hayranları büyük bir üzüntü yaşadı. Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal, hukuk temalı Yargı isimli dizinin kadrosuna katıldı ve yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.