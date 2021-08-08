Kalp Yarası Yeni Bir Dönem Yaşayacak

ATV ekranlarında Pazartesi akşamlarında seyirci karşısına çıkan ve her yeni bölümü ile adından söz ettirmeyi başaran Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi ekranların favori dizisi haline geldi. Bugüne kadar 5 bölümünü yayınlayan ve senaryosu ile olduğu kadar oyuncuların performansları ile de ilgi gören proje, yeni bölümü ile merak içerisinde bekleniyor.

Yaz ekranlarının en başarılı projelerinden biri olan ve seyirci kitlesinin ilgisini çeken Kalp Yarası isimli dizi seyirci kitlesinin ilgisini çekmekte. Dram yönüyle etki alanını arttıran proje oyuncuların performansları ile de dikkat çekiyor. 9 Ağustos 2021 tarihinde 6. yeni bölümü ile seyirci karşısına geçecek olan Kalp Yarası, Pazartesi akşamında yeniden favori olacak.

Gökhan Alkan tarafından hayat verilen Ferit karakteri ile Yağmur Tanrısevsin’in canlandırdığı Ayşe karakterinin hikâyesine şahitlik eden seyirci kitlesi, yeni bölümü izlemek için sabırsızlanıyor. Pek çok dizi izleyicisi Yağmur Tanrısevsin tarafından hayat verilen Ayşe karakterinin sert davranışlarının altında Ferit'e karşı duyduğu aşkın yattığını düşünse de gerçekler merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölümünün fragmanının yayınlanması ile seyircilerin tahmininin doğru olduğu bilgisine ulaşıldı ve Ayşe'nin itirafı fragmana damga vurdu. Projenin 6. yeni bölümünden 2. fragmanında Ayşe karakterinin Ferit’e aşık olduğunu kendisine itiraf etmesi yeni bölüme damga vuracak. Diğer taraftan Gökhan Alkan tarafından hayat verilen Ferit ise kalbini yumuşatmayı başaran Ayşe ile ilgili büyük bir sınav verecek ve dikkatleri üzerinde toplayacak.

İhanetin acısını atlatmaya çalışan Ferit, Ayşe'yi düşünmeye başlayacak ve çiftin gönülleri birbirlerine kayacak. Projede yaşanan bu değişim ise 6. bölümde seyirci kitlesine gösterilmeye başlanacak ve proje farklı bir yönde devam edecek. Ayşe'nin yeni bölümde “Aşık oldum ben ona” şeklinde ifadeler kullanması gündemde yer alırken Ferit karakterinin ne yapacağı ise merak içerisinde bekleniyor.