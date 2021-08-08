Sadakatsiz Dizisi Oyuncusu Yeni Projeye Transfer Oldu!

Yeni dönemin yıldız adayları arasında bulunan Doğan Can Sarıkaya isimli başarılı oyuncu bugüne kadar pek çok projede yer alarak adından söz ettirdi. Son olarak Kanal D ekranlarında televizyon ekranlarında yer alan ve izleyici kitlesi ile buluşan Sadakatsiz isimli dizide Demir karakterine hayat veren ünlü oyuncu, yeni dizi anlaşması yapması ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sizler için 17 yaşındaki başarılı isim Doğan Can Sarıkaya'nın Sadakatsiz projesi ardından yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

2004 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Doğan Can Sarıkaya, henüz on yedi yaşında olmasına rağmen pek çok projede yer alarak başarı merdivenlerini hızlı bir şekilde tırmandı. 2011 senesinde Kavak Yelleri isimli televizyon dizisi projesi ile setlere adım atan ünlü isim, daha sonra çok sayıda dizide de rol almıştı.

Canlandırdığı başarılı karakterler ile çocuk oyuncu olarak televizyon ekranlarında yer almaya başlayan Doğan Can Sarıkaya, 10 senelik dönemde de pek çok projede göründü. Genç yaşına rağmen iyi bir kariyer elde eden ve rol aldığı diziler de adından söz ettiren ünlü oyuncu Doğan Can Sarıkaya, Yeter dizisinde hayat verdiği Kaan karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Son olarak Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Sadakatsiz projesinde yer alan Sarıkaya, çeşitli sinema filmlerinde de boy gösterdi.

Genç oyuncunun Eylül ayında çekimleri yapılacak olan “Kim Bu Aile” isimli filmde rol alacağı bilgisine ulaşılırken ünlü oyuncunun hayranları da bu haber karşısında çok sevindi. Kim Bu Aile ismi ile seyirci karşısına çıkacak olan sinema filminin ekibinde yer almayı başaran Doğan Can Sarıkaya seçimi ile adından söz ettirdi.

Cengiz Bozkurt ve Nurgül Yeşilçay gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolünde yer alacağı filmin ekibinde yer alan Doğan Can Sarıkaya, hayat verdiği karakter ile dikkatleri üzerinde toplayacak.