Kalp Yarası Bitiyor! Final Bölümü Ne Zaman?

Son haftalarda düşük izlenme oranları elde etmesi sebebi ile final kararı alan Kalp Yarası, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Almış olduğu bu üzücü karar ile adından söz ettiren Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinden kötü haber geldi ve detaylar da merak konusu oldu. Son zamanlarda reyting oranlarında güzel sonuçlar elde etmeyi başaramayan dizi Pazartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Projenin 2022 senesinin başında yayın hayatına ara vermesi sonrasında ekranlara getirdiği son 2 bölümünde de izlenme oranlarında hedeflenen durumun gerçekleşmediği belirtildi ve seyirci kitlesinin diziye karşı göstermiş olduğu ilginin de azaldığı ortaya çıktı.

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin gibi iki başarılı oyuncunun başrolde yer aldığı ATV dizi Kalp Yarası dram türünde ekranlarda yer alarak izleyici karşısına çıkıyordu. Dakat atv' nin son zamanlarda izlenme oranlarında düşüş yaşayan yapımı daha fazla yayında tutmak istemediği öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Birbirinden başarılı oyuncuların ATV ekranlarında yer alan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinde sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performansların ve dizinin oldukça etkili bir yapım olmasına rağmen istenilen sonuçların elde edilemediği öğrenildi ve final kararı ile karşı karşıya kalınması dizi hayranlarını üzüntüye boğdu.

Bugüne kadar 28 bölümünü izleyici karşısına çıkaran dizi Antakya'da çekimlere devam ediyor ve başarılı bir şekilde ekranlarda yer alıyordu. Merve Çağıran tarafından hayat verilen Hande karakteri ile de oldukça başarılı bir iş ortaya çıkaran dizi kadrosuna son olarak Nilsu Berfin Aktaş’ın da dahil olacağı belirtilmişti. Kanalın dizi hakkında almış olduğu karara göre projenin 32. bölümü itibariyle final yapacağı ifade edildi. Bu durum da dram türünde izleyici karşısına çıkan ATV dizisi Kalp Yarası’nın geriye sadece 4 bölümünün kaldığı anlamına geliyor.