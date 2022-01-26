Can Nergis Acı Haberle Yıkıldı! Ölüm Onu da Sarstı

Üst üste ölüm haberleri ile yıkılan sanat dünyasında bir acı haber daha öğrenildi ve ünlü oyuncu Can Nergis’in sevenleri üzüntüye boğuldu. Başarılı isim Bülent Şakrak'ın Alzheimer hastası olduğu bilinen annesi Meral Şakrak'ın vefat etmesi sebebi ile derin bir acı yaşadığı ifade edilmişti.

Üzüntüye boğulan ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın sevenleri ise büyük bir kedere büründü de başsağlığı mesajları iletildi. Başarılı oyuncunun acılı halini gören hayranları oyuncunun acısını paylaştı ve sanat dünyası üzüntüye boğuldu. Bülent şakrak'ın annesinin vefatı sonrasında iki ölüm haberi daha geldi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Bülent Şakrak’ın annesinin vefat ettiğini öğrenilmesi sonrasında Olgun Toker’den de acı haber geldi. Ünlü isim Olgun Toker’in Adana'da hayatına devam eden babasından acı haber aldığı öğrenildi ve ünlü isme çok sayıda başsağlığı mesajı iletildi. Babasından gelen kötü haber ile sarsılan Olgun Toker, acı haber ile gündemde yer aldı ve üzüntüye boğuldu. Bugüne kadar sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan ve göz dolduran ünlü oyuncu, babasını kalp krizi geçirmesi sonucunda kaybetti. Mustafa Toker isimli babasını kalp krizi sonrasında kaybeden yetenekli oyuncu Olgun Toker acı haber ile sarsıldı.

Acı haberler ile sarsılan magazin dünyasında üçüncü ölüm haberi de Canlı Nergis’ten geldi ve yetenekli oyuncunun sevenleri açıklanan habere inanamadı. Ünlü oyuncu Can Nergis’in babasının vefat ettiğini öğrenmesi sonrasında oyuncunun nasıl olduğu da merak konusu oldu.

Konya'da Mevlana isimli dizinin çekimleri sebebiyle bulunan yetenekli oyuncu Can Nergis, babasından acı haberi aldı ve sarsıldığı öğrenildi. Adana'da yaşayan babasının vefat haberini alması sonrasında hemen şehre hareket eden ünlü oyuncu, bu haber ile hayranlarını da üzüntüye boğdu.