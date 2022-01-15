Kaderimin Oyunu Dizisi Neden Yok, Neden Yayınlanmıyor?

Cuma akşamlarında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizi projesi yalnızca 4 bölüm boyunca ekranlarda yer alabildi. Dizi yeni yıl arası verdi ve oyuncuların sete çıkması sonrasında yeni bölüm tarihi de izleyici kitlesi ile paylaşıldı. 14 Ocak Cuma akşamında projenin 5. yeni bölümünün ekranlara gelmesi bekleniyordu fakat dizi hayranları bu beklentisi karşısında hayal kırıklığına uğradı. Peki Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümü neden yayınlanmıyor, neden yok?

Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak’ın yer aldığı sevilen dizi Kaderimin Oyunu, ünlü oyuncuların sergilediği performans ve hikayesi ile dizi hayranlarından beğeni topluyor. Özellikle proje Öykü Karayel'in uzun bir ara ardından tekrardan ekranlara dönmesi sebebi ile de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Başarılı oyuncu Akın Akınözü de aynı zamanda Hercai dizisi ile büyük bir üne kavuşmuş ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Ünlü ismin ikinci başrolü olarak dikkat çeken Kaderimin Oyunu dizisi sahneleri ve yeni bölümleri ile de adından söz ettiriyor. Diğer taraftan yetenekli oyuncu Sarp Apak da dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor ve komediden sonra bir dram yapımında yer alarak hayranlarını şaşırtıyor.

Cuma akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşan iddialı yapımlar arasında iyi giden dizi izlenme oranları ile beğeni topluyor. Yılbaşı haftası sonrasında proje bir hafta daha ara vermiş ve 14 Ocak'ta yeni bölümünü yayınlayacağını açıklamıştı. Ancak dizi, açıklanan o tarihte ekranlara gelmedi. Ünlü oyuncu Sarp Apak ise konu hakkında bir sosyal medya paylaşım gerçekleştirdi ve bu duruma açıklık getirdi. Koronavirüs sebebi ile çekimlerim durdurulduğu bilgisine ulaşılırken virüse yakalanan oyuncunun da Sarp Apak olduğu belirtildi.