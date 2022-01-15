Burak Deniz’den Maraşlı Paylaşımı

Seyirci kitlesi tarafından çok sevilen, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile ekranların gözdesi olan Maraşlı isimli televizyon dizisi projesi art arda talihsizlikler yaşamış ve bu sebeple final bölümünü yayınlayarak bir süre önce ekran hayatını sonlandırılmıştı. Dizi, hiç kimsenin içme sinmeyen bir son ile ekran hayatına veda etmiş ve bu sebeple izleyici kitlesi de bu durumdan muzdarip olmuştu. Kanal, projenin elde ettiği izlenme oranlarından memnun olmaması sebebiyle final yapılması ile ilgili bir karar almıştı. Dizi 26 bölüm boyunca direnmiş fakat reyting oranları hayal kırıklığına uğratan sonuçlar almaya devam etmişti. Bu durum da dizinin final yapmasına sebep olarak göstermişti ancak çok sayıda izleyici bu duruma çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

Dizinin final yapmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen sosyal medya hesapları üzerinden izleyici kitlesi Maraşlı dizisinin final kararı alması hakkında çeşitli eleştirilerde bulunuyor ve konu hala tartışılmaya devam ediyor. Maraşlı dizisi her ne kadar toplamda 1 sezon boyunca bile ekranlarda yer almasa izleyici kitlesi diziyi hafızalarında çok farklı bir yere koymuştu. Dizi hayranlarının içini adeta “cız” ettiren final kararının alınmasından aylar sonra bile yapım yüreklerdeki yerini korumayı başardı ve proje hala çok konuşulanlar arasında boy gösterdi.

Projenin başrolleri olan Burak Deniz'le Alina Boz için değil bu durum dizinin tüm sevenleri için geçerli olarak görüldü. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yorumlarda da bu şekilde eleştiriler ile karşı karşıya gelindi. Dizi hayranları proje hakkında alınan final kararının haksız olduğunu düşündü ve bazı teselli mesajları yayınladı. Maraşlı’nın ölmediğini ve projenin kalbimizde yaşadığını ifade eden izleyici kitlesi, konu hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Burak Deniz de sosyal medya paylaşımı gerçekleştirerek dizi hakkında yeni bir kararı açıklamış oldu. Dizinin tekrar bölümleri ile ekranlarda yer alacağını kutlayan ünlü oyuncu, çok sayıda beğeni aldı.