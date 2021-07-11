Kaçkar Dağları Nerede, Kaçkar Dağları’na Nasıl Gidilir?

Karadeniz Bölgesi'nde yer almakta olan Kaçkar Dağları, bölgenin en önemli dağlarından birini oluşturmaktadır. Kaçkar Dağları'nın Gürcistan'a yakın kısma kadar uzandığı bilinirken bölge üzerinde en yüksek noktaya ulaşması da dikkat çekmektedir. Gür ve sık ormanlık alanları ile beraber pek çok kısmının dik yer alması Kaçkar Dağları'nın yoğun yağış alması konusunda da önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Gür ormanlar ile kaplı bol oksijen içerisinde ideal bir tatil yaşamak için ve özellikle de şehirlerin yaratmış olduğu stresten kurtulmak için bu bölge tercih edilen bir yer olmaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en etkileyici bölgelerinden birini sunan Kaçkar Dağları değişik noktalarda farklı yüksekliklere sahiptir. Türkiye'nin Rize şehrine bağlı olan Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Kaçkar Dağları'nın Çamlıhemşin ilçesine olan uzaklığı da 17 kilometredir. Parkın alanının oldukça geniş olduğu bilinirken bu genişliğin kapsamı Erzurum ve Artvin illerine kadar da uzanmaktadır. Bunun yanı sıra Kaçkar Dağı'na ulaşım için şahsi araçlar da tercih edilebilmektedir.

Karayolu tercih edilecek ise uzaklık konusu ile ilgili olarak Rize ile Ankara arasında 810 kilometre uzaklığın da olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan Rize ile İstanbul arası ise 1100 kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Otobüs ile Rize şehrine ulaşmak da bir diğer yol olmaktadır. Ziyaretçiler uçak vasıtası ile de seyahat edebilirken en önemli nokta Trabzon Havaalanı’nı kullanmak olacaktır. Rize'de havalimanının bulunmaması sebebiyle Trabzon ile Rize'nin arasına 80 kilometre olduğu dikkat çekmektedir. Transfer ile havaalanından Rize'ye ulaşım yapılması mümkündür ve bölgede görülmesi gerekli olan tabiat yapıları bulunmaktadır.

Kamp yapmayı seven ziyaretçiler için oldukça uygun bir alan olan Kaçkar Dağları bölgesinde yaz mevsimlerinde de kamp yapılmaktadır. Kış mevsiminin ise oldukça sert bir şekilde geçtiği konusuna dikkat edilirse yaz aylarında kamp yapmak daha mantıklı olacaktır. Bunun yanı sıra Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde piknik ya da kayak gibi faaliyetlerin yapılması da mümkündür.