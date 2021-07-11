TEB Yeni Kampanyası ile Bu Sefer Kredi Kartı Veriyor, Üstelik En Az 5000 TL Limitli Nakit Kart Alınıyor. Son dakika banka yeni kampanyasını duyurdu. TEB bankası kredi kartı olarak Bonus özellikli kart verecek. İşte detaylar...

TEB Bonus kredi kartı müşterilere özel kampanyalar sunan bir bankadır. Bu kredi kartını kullanan müşteriler kefilsiz olarak kart alabilirler. TEB Bonus kredi kartı aldığınız zaman yüksek limitli bir kredi kartı sahibi olabilirsiniz. Kredi kartı başvurusu yapmak istiyorsanız, öncelikle banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bankalar hem kredi hem de kredi kartı verirken müşterilerine politikalara uygun olması durumunda onay vermektedirler. Özellikle yüksek limitli kredi kartı alacak olan müşterilerin daha önceki kredi kartlarını düzenli bir şekilde ödemeleri gerekiyor. Eğer bu şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız TEB kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.

TEB kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

TEB Bankası üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak istiyorsanız, internet sitesi üzerinden ön başvuru yapmanız gerekiyor. Burada kimlik numaranız ile birlikte hemen başvuru yapabilirsiniz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa TEB bankasının internet bankacılığına girerek buradan kredi kartı başvurusunu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. TEB Bankası Bonus özellikli Kredi kartlarının başvuru yapan müşterileri değerlendirmeye alır ve kısa süre içerisinde dönüş sağlar. Onaylanan başvurular sonrasında banka müşteri hizmetleri sizi arayacak ve kredi kartı başvuru formunu dolduracaktır. Onaylanan kredi kartları ne kadar onay aldığını da müşteri temsilcisinden öğrenebileceksiniz.

TEB kredi kartı çeşitleri nelerdir?

TEB Bankası üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak isteyen kişiler çeşitli kartları alabilirler. Bonus kredi kartı, cepteteb kredi kartı, Platinum kredi kartı ve sade kart bu Kredi kartlarında en çok tercih edilen isimlerdir. Eğer kredi kartı aldığınız zaman aidat ödemeden kart sahibi olmak istiyorsanız TEB sade kart başvurusu yapmanız gerekmektedir. TEB sade kart aidatsız kredi kartıdır. Her bankanın kendine özel bir aidatsız kredi kartı olduğunu unutmayalım.

TEB kredi kartı özellikleri nelerdir?

Kredi kartı kullanmak istediğimiz zaman ayrıca özelliklerini de merak ederiz. TEB Bonus kredi kartı diğer bankalarla karşılaştırdığımızda zaman avantajlı ve çok özellikleri olan bir kredi kartıdır. TEB kredi kartı özellikle bonus özelliği olmasından dolayı yaptığınız tüm alışverişlerde bonus puan kazanacaksınız. Bu kazandığınız Bonus puanları biriktirerek daha sonra alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. 1 Bonus puan 1 TL karşılığında işleme alınır. Ayrıca size özel vadeli taksit seçenekleri ile birlikte de TEB kredi kartı özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Sinemaya giderken, tiyatroya giderken, spor müsabakaları izlerken size özel Taksit imkanları ve indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Kredi kartı kullanan müşteriler, Para ihtiyacı olduğu zaman da TEB Bonus kartından limitleri dahilinde nakit avans çekebilirler. Bu şekilde para ihtiyaçlarınızda giderebilirsiniz. Ayrıca kredi kartını düzenli ödeyen müşteriler grubunda iseniz banka sizlere Online olarak 50.000 TL'ye kadar istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir ihtiyaç kredisi de hazırlayacaktır.