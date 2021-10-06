Kaçış Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Kaçış Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada beğenilerek izlenen erkek oyunculardan biri olan Engin Akyürek, yeni dizi müjdesini verdi ve detaylar merak konusu oldu. Kaçış isimli yeni dizi ile ekranlara gelecek olan ünlü oyuncu Engin Akyürek, sevenlerini mutlu etti.

Yeni yapım olan Kaçış’ta Engin Akyürek'e eşlik edecek olan isim de belli oldu ve ikilinin ekran uyumunu nasıl olacağı merak edildi. Son zamanlarda dizi konusunda şanssızlıklar yaşayan İrem Helvacıoğlu, Engin Akyürek ile partner olacak ve Kaçış isimli dizide seyirci karşısına çıkacak. Dizinin Disney Plus’ta yayınlanacağı öğrenildi ve Engin Akyürek'in hayat vereceği karakter de dikkat çekti.

Kaçış isimli dizinin hikayesinin Engin Akyürek tarafından kaleme alındığı biliniyordu ve konu hakkında detaylar merak edilmekteydi. Disney Plus’ın ilk Türk dizisi olacak olan Kaçış, toplamda 8 bölümden oluşacak. Dizinin çekimlerinin ise Gaziantep ve çevre bölgelerde yapılacağı öğrenildi ve oyuncu kadrosunun kısa zaman içerisinde çekimlere başlayacağı ifade edildi.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ile senaristliğini Ali Doğançay'ın yaptığı Kaçış dizisi çekimlerine başlamak için sabırsızlık içerisinde bekliyor. Projede Mehmet karakterine hayat verecek olan Engin Akyürek bir gazeteciyi canlandıracak. Dizinin Amerika Birleşik Devletleri yapımı olan Prison Break uyarlaması olacağı şeklinde söylentiler de dolaşıyordu. Fakat konu hakkında edinilen son bilgilere göre bu iddia doğru değil. Yepyeni bir hikaye olarak seyirci karşısına çıkacak olan Kaçış dizisi oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek le birlikte rol alacak olan İrem Helvacıoğlu, son projelerinde başarısızlık yaşamıştı. Sen Anlat Karadeniz ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü isim, daha sonra hayal kırıklığına uğratmıştı. Seni Çok Bekledim ve Baş Belası isimli iki yapım erken final yaparak ekranlara veda etmiş ve seyirci kitlesi de bu gelişmeler karşısında şaşkınlık yaşamıştı.