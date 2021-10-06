Halkbank emekliye 100.000 TL kredi onayı verecek, 24 ay vadeli olacak, 3 ay ertelemeli başvuru yapılacak

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere yeni bir haber geldi. Emekli olan ve kredi almak isteyen kişiler, bu banka üzerinden emekli maaşı alıyorsa, düşük faiz oranlarından yararlanarak, kredi alabilecekler. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak bu destek kredisinden faydalanacak olan kişiler, belirli kredi şartlarına uygunsa 100.000 TL aynı gün içinde onay alabileceklerdir.

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli olarak emekli kredisi kampanyasına katılmanız gerekiyor. 100.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bu kredileri alacak olan emekliler, emekli maaşlarını bu bankadan alması durumunda kredi onayı alacaklardır. Emekli olan kişiler ayrıca banka kredi sicili temiz olması durumunda kredi alabilir.

Emekli Kredisi

Halkbank tarafından verilen emekli kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacak. Halkbank uygun faizlerle kredi verebilmesi için kişinin emekli maaşının bu bankada olmasını isteyecektir. Emekli maaşınız bu banka üzerindeyse, kredi başvurunuzu yapabilir, onaylı tutarlı kredinizi hemen hesaba aktarabilirsiniz. Emekli kredisi başvurusu ise hem bankadan hem de bankanın internet sitesi üzerinden yapılıyor. Emekli kredisi almak için ayrıca diğer bankadaki borçlarınızı da kapatabilirsiniz.

100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka emekli kredisi alacak kişilerin diğer banka borçlarını da kapatacaktır. Kredi şartlarına uygun olan kişiler, belirli şartlar dahilinde tüm banka ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını hesaplayarak kapatabileceklerdir.

Halkbank emekli olan kişilere 1.41 faiz oranlarıyla işlem yapıyor. Özellikle acil para ihtiyacınız varsa bu banka mobil uygulama üzerinden 20.000 TL'ye kadar hemen onaylı ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Mobil uygulama üzerinden kredi almak için bankanın müşterisi olmanız ve banka internet bankacılığı şifresini almanız gerekmektedir. İnternet bankacılığı üzerinden masrafsız kredi kullanabilirsiniz.