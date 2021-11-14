Kaçırılmayacak Fırsat: 60 Ay Vadeli 6 Bankadan 6000 TL Kredi Kampanyası Başladı

6 Bankadan 6.000TL kredi kampanyası başladı. Sizlerde 6 bankadan 6.000 TL kredi kampanyasına başvuru yaparak, aynı gün içinde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, sizin sicil sorgulamanız olumlu olursa vereceğimiz bankalar, online ve şubelerden sadece kimlikle kredilerinizi kullandıracaktır. İşte detaylar…

İhtiyaç kredisi alacak olan kişilerin, bankalarda kredi başvurusu yaptıklarında kullanacakları limitler, eğer düşük limitli ise gelir belgesi istenmeden verilmektedir. Bunun için 6.000 TL kredi kampanyası yapan bankalar, sizin kredinizi onaylamak için belge istemeden işlem yapacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygun olmanız ve kredi notunuzun yüksek olması onay almanızı sağlayacaktır. Yazımızda sizlere 6 banka vereceğiz. Size uygun olan ve çalışmak istediğiniz bankayı seçerek, bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. İşte detaylar…

Ziraat Bankası 6.000 TL Kredi

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, 6.000 TL kredi almak istediğinizde en uygun faizlerle kredi veren bankaların başında gelmektedir. Sizlerde eğer Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacaksanız, bankanın uyguladığı faizlerle 60 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka politikalarına uygun olarak son 6 aydır sigortanız yatıyorsa, banka size onay verecektir. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Akbank 6.000 TL Kredi

Akbank banka şubelerinden sadece kimliğinizle 6000 TL kredi imkanı sağlamaktadır. Eğer bu bankadan Akbank Direkt uygulamasını kullanıyorsanız, hiç bankaya gitmeden online olarak başvuru yapabilir ve onaylanan kredinizi anında hesaba atabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda 6.000 TL kredi için 60 ay vade ile sizlere yardımcı olunmaktadır. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler, bu kredileri alabilirler.

Odeabank 6.000 TL Kredi

Odebank 6.000 TL krediyi sadece kendi banka müşterilerine vermektedir. Bunun için banka hesabınızın olması ve internet bankacılığı şifrenizin oluşturulması gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka onay verirse, onaylanan kredi hesabınıza yatacaktır.

Aktifbank 6.000 TL Kredi

Aktifbank üzerinden N-Kolay Kredi Başvurusu yapacaksanız. Bunun için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 3050’ye gönderin. Başvurunuz gerçekleşecek ve onaylanan kredinizi adresinizde kullanacaksınız. Banka sizi onay almanız durumunda arayacak ve nasıl kredi kullanımı yapacağınızı söyleyecektir.

Garanti BBVA 6.000 TL Kredi

Size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek kimliğinizi verip 6.000 TL kredi için başvuru yapabilirsiniz. Banka bu verilen kredilerde, uygun faiz oranları ile işlem yapacaktır. En az 3 aylık sigortanız varsa ve kredi notunuz 1100 üzerindeyse 60 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

Denizbank 6.000 TL Kredi

Denizbank üzerinden de 6.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şubesinden, internet sitesinden veya bankanın internet bankacılığını kullanarak bu kredi için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapan kişilerin, 6.000 TL kredi için cep telefonundan mesaj atmaları durumunda da 5 dakika içinde sonucu öğreneceklerini söylemek istiyoruz. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280’e gönderin. Sizin için onaylanan krediyi, en yakın Denizbank şubesine giderek kimliğinizle kullanabilirsiniz.