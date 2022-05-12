Kabine Toplantısı Sonrasında Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar! 0.89 ve 0.99 Faizli Konut Kredisi İle 10 Ay Vadeli Kredi

Kabine Toplantısı Sonrasında Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar! 0.89 ve 0.99 Faizli Konut Kredisi İle 10 Ay Vadeli Kolay Ödeme Avantajı. Yapılan kabine toplantısının hemen akabinde çeşitli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut piyasasında 3 çözüm paketi oluşturduklarını söyledi. Buna göre 0.89 ile 0.99 arasında değişiklik gösterecek konut kredisi koşulları Vakıfbank ile Halkbank ve Ziraat Bank tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar açısından Kredi faaliyetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi açıkladığı nokta Buna göre Erdoğan, konut alacak vatandaşlara kamu bankaları tarafından cazip faiz oranları ile uzun vade içerisinde kredi verileceğini dile getirdiği nokta avantajlı krediler yüzde 0.89 ile 0.99 faiz oranlarında vatandaşlara sunulacak.

İlk Ev ve 1. El Koşuluna Yüzde 0.99 Faiz Avantajı

"Ilk Evim konut finansman paketi" projesi kapsamında kamu bankaları tarafından ilk ve tek konusunu alacak olan vatandaşlara ilişkin 1. El konutlarda yani sıfır konutlarda uygulanmak üzere 2 milyon TL değeri ne kadar çıkan konutlar için 10 yıllık vade seçeneği ile aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi sağlanacak.

Birinci ve İkinci El Konuta Altın ve Döviz Koşullu Faiz

0.89 paket olan ve döviz ile altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmek amacıyla "genişletilmiş konut finansman paketi" projesi ile kamu bankaları 1 ve 2. El Konutları dağıt kapsayacak şekilde konut değerinin en az yüzde ellisi 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış olan döviz tevdiat hesapları nın ya da hurda altının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasını satımı ile karşılanması koşulu ile 2 milyon TL değeri ne kadar Konutları açısından 10 yıla kadar vadeli olacak şekilde aylık %0.89 faizli konut kredisi verilecek nokta Böylelikle liralaşma politikasının da devamlılığı esas alınmış olacak.