Emekliler Neredesiniz? Bu Haber Size! En Az 6 Bin TL Ödeme Yapılacak! Emekli vatandaşları müşterisi yapmak amacıyla hareket eden bankalar birbirinden avantajlı fırsatları emekli vatandaşların adeta ayağının önünde sevmeye devam ediyor. Pek çok banka ise kampanyalarında güncelleme kararı alırken bazı bankalar ise yapmış oldukları kampanyalar ve ödeme miktarında artışa gitme kararı aldı. İmzayı atan emekli vatandaşlara toplamda 6 bin TL'ye kadar bir promosyon ödemesi ile 3 ay ertelemeli kredi gibi çeşitli avantajlar sunulmaktadır. İşte karşınızda bankaların emekli vatandaşlara sağlamış olduğu promosyon ödemeleri ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye Ekonomi Bankası

Emekli maaşını bankadan alma sözü veren ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı veren emekli maaş müşterileri 2.750 liraya kadar bir nakit promosyon ödemesi almaktadır.

Şekerbank

Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 2750 tl ye kadar bir emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır. Diğer taraftan bankaya davet etmiş oldukları her bir maaş müşterisi için aynı zamanda kişi başı 250 TL olmak üzere toplamda 2500 TL tutarında bir nakit ödeme almaktadır.

İş Bankası 2022 emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Emekli vatandaşlara 2.500 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapacağını açıklayan İş Bankası'ndan bu ödemenin alınması açısından sadece 36 aylık bir süreç için maaşın İş Bankası üzerinden aranması sözünün verilmesi gereken okula