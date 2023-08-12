Son zamlar ışığında vatandaşlar daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalmıştır. Ancak Akbank’tan yapılan açıklamaya göre bu mali yükü hafifletmek amacıyla söz konusu kişilere 150TL tutarında bir geri ödeme yapılacak.

Yapılan açıklamada özellikle internet, telefon, doğalgaz, cep telefonu ve su faturaları gibi düzenli ödemeleri olan kişiler hedefleniyor. Açıklamada, hak sahiplerine iade edilecek 150 TL'lik tutar da dahil olmak üzere geri ödeme kampanyasının ayrıntılarından bahsediliyor. İşte bankanın yeni kampanyasının tüm detayları.

İADE 150 TL NASIL KAZANILIR?

Akbank, müşterileri için heyecan verici bir fırsatı duyurdu. Axess kartınızla otomatik fatura ödeme talimatı verip 150 liraya kadar chip-para kazanma hakkı elde edebilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için Ağustos ayına ait yeni fatura talimatlarınızla birlikte "FATURAC" kodunu 4566'ya göndermeniz yeterli.

Talimatlarınızı vermek için birden fazla seçeneğiniz var: Akbank Mobil ve Akbank İnternet üzerinden, 444 25 25 numaralı Akbank Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak veya herhangi bir Akbank Şubesi'ni ziyaret ederek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu kampanya 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Axess, Axess Öğrenci ve Free kart sahipleri için geçerlidir. Bu promosyona uygun birden fazla kartınız var ise en az bir talimat Axess veya Free kartınıza bağlı olmalıdır.

KAMPANYA DETAYLARI

Bu kampanya kapsamında 1 ya da 2 yeni fatura için 25 lira, 3 ya da 4 yeni fatura için 75 lira, 5 ve üstü yeni fatura talimatı için ise 150 lira değerinde chip-para kazanabileceksiniz. Bu ödülden yararlanabilmek için Axess, Axess Öğrenci veya Free kartlarınızla otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekmektedir.

Bahsi geçen kampanyanın müşteri bazında olduğunu ve Ağustos ayı boyunca fatura ödeme talimatlarından kazanabileceğiniz maksimum chip-para tutarının 150 TL olduğunu belirtelim. Kampanya dahilinde kazandığınız chip-paralar 2 Eylül 2023 tarihinde kartınıza yükleneceği ifade edildi.