Esra Dermancıoğlu Bekar Olduğunu Söyledi ve Kahkahalara Boğuldu

Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, dün akşam Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşı ile birlikte kameralara yansıdı ve oyuncu yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Bir erkek arkadaşı ile fotoğraflarının çekildiğini fark eden ünlü isim Esra Dermancıoğlu, muhabirlere “Beni biliyorsunuz, bekarım” şeklinde ifadeler kullandı ve gündemde yer aldı.

Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşı ile oturup sohbet eden ünlü isim, basın mensuplarını fark ettiği an panik olup oturduğu mekandan hesap istedi. Daha sonra arkadaşı ile beraber bulunduğu mekandan ayrılan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu muhabirlere bekar olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

52 yaşındaki ünlü oyuncu salgın dönemi ardından ilk kez dışarı çıktığını açıkladı ve gazetecilerin kendisine sorduğu soruya kahkahalar ile cevap verdi. Basın mensupları ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu’na yanındaki erkek arkadaşının kim olduğu hakkında bir soru yöneltti ve ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu basın mensuplarının sorduğu soru karşısında kahkahalara boğuldu ve bekar olduğu cevabını verdi.

Başarılı oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne isimli televizyon dizi projesinde canlandırmış olduğu Mukaddes rolüyle hafızalara kazınmış ve geçtiğimiz haftalarda da önemli açıklamalar yapmıştı. Eski eşi tarafından aldatıldığını söyleyen ünlü oyuncu seyahate gidecekleri bir gecede misafirlerinin ayrıldığını eşi ile beraber berjerde oturdukları sırada eşine kendisini aldatıp aldatmadığını sorduğunu ve “Evet” yanıtını aldığını belirtmişti. Daha sonra konuştuklarını ve boşanma kararı aldıklarını ifade eden ünlü oyuncu şimdi ise çok tatlı olduklarını söyledi.

17 yaşında bir kızı olduğunu ifade eden Dermancıoğlu kızını bugüne kadar magazinde görmediklerini ve sosyal medyaya da çok koymadığını açıkladı. Bunun yanı sıra İstanbul'da büyüdüğünü, Fenerbahçe'de doğduğunu ve Nişantaşı'nda yaşadığını ifade eden ünlü oyuncu çok acılı bir hayatı olmadığını da ifade etmişti. Aldatma konusunun ülkemizde bu kadar büyük bir drama haline getirilmesinin sinirlerini bozduğunu ifade eden oyuncu yapmış olduğu açıklamalar ile de dikkatleri üzerine çekmişti.