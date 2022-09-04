İyilik Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor, İyilik Dizisi 2. Sezon Hangi Tarihte Yayınlanacak?

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu İyilik isimli televizyon dizisi projesi Medyapım imzalı olarak 1. sezonu ile ekranlarda yayınlanmıştı. Senaryosu Özge Korkmaz ile Ayşe Teker tarafından kaleme alınan dizi 2. yeni sezonu ile gündemde yer aldı ve yayınlanan tanıtım fragmanı magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Hatice Şendil, Mehmet Aykaç, Özgür Çevik ve Perihan Savaş gibi pek çok başarılı isimli oyuncu kadrosunda yer aldığı proje yeni sezonda izleyici kitlesine ilk sezon gibi çok büyük heyecanlar yaşatacak. Dizi yeni sezonunda da yaşanan olaylar ile birlikte içinden çıkılmaz bir hal alarak ekranlarda yayınlanacak. Peki iyilik dizisi yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

Yapılan açıklamaya göre söz konusu dizi projesinin 2. sezonunun 9 eylül cuma gününde seyirci kitlesi ile buluşacağı öğrenildi ve yayınlanan tanıtımdan dizinin yeni sezonunun oldukça heyecanlı ve entrika dolu geçeceği yönünde yorumlar yapıldı.

İlk sezonu ile yaşanan gelişmeleri sebebiyle oldukça dikkat çeken İyilik isim televizyon dizisi projesi yeni sezonu ile yine gündemde yer aldı ve proje hakkında yapılan araştırmalar oldukça hız kazanarak devam etti. Her hafta cuma akşamlarında yeni bölümlerini Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkarmakta olan dizi oyuncu kadrosunda yer alan başarılı isimler ile de dikkat çekiyordu. Ünlü oyuncu Hatice Şendil Sağyaşar Neslihan karakteri ile dizinin başrolünde yer alırken İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey de ünlü oyuncuya eşlik ediyordu.

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Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen dizide Neslihan karakteri herkes tarafından kıskanılan bir hayata sahiptir fakat bir gün eşi tarafından aldatıldığını öğrenir ve hayatı yıkılır.