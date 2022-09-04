Kusursuz Kiracı Yeni Bölüm Ne Zaman, Hangi Gün Yayınlanacak?

Serkay Tütüncü ve Dilan Çiçek Deniz gibi iki genç oyuncuyu başrolde buluşturan kusursuz Kiracı dizisi ilk bölümü ile beğeni topladı ve izleyici karşısına çıktı. Hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu ile de ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı, Beyti Engin, Bennu Yıldırımlar, Özlem Tokatve Hasan Şahintürk gibi ünlü isimleri de kadrosunda bulunduruyor. Bu şekilde genç isimler ile beraber usta oyuncuları da izleyici karşısına çıkaran dizi 30 Ağustos tarihinde ilk bölümünü ekranlara taşıdı.

Aylar önce çekimleri başlayan proje bir yaz dizisi olarak yayın hayatına adım atmış ve merak içerisinde araştırılmıştı. Dizinin yayın tarihinin Eylül ayında olacağının açıklanması sonrasında yayınlanan tanıtım fragmanı ise büyük ilgi çekmiş ve oyuncuların beraber söylediği melodi seyirci kitlesinin hafızasına kazınmıştı. Kusursuz Kiracı gizemli hikayesi ile ilgi toplarken dizinin 2. bölümünde yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyor.,

Kusursuz Kiracı Mona Kimdir, Gerçek İsmi Nedir?

Mona karakteri dizinin başrolünde yer alıyor ve yetimhanede büyümesi ve zor bir çocukluk dönemi geçirmesi ile sevenlerini üzüntüye boğuyor. Dizide bazı zamanlarda flashback sahneleri de yer alıyor ve Mona karakterinin yaşadıkları anlatılıyor. Mona kendi çabaları ile hayatına devam etmeye çalışan bir karakter olarak ilgi toplarken Yakup ise onun evden atılmasına şahitlik yapması ardından onu kiracı olarak kendi dairesinde konaklamaya ikna ediyor.

Ancak Mona binaya adım atması ile birlikte esrarengiz olaylar ve komşular onu rahat bırakmıyor. Gizemli söylemleri ve hareketleri ile olumsuz bir hava yaşanmasına sebep olan komşular Mona'nın kafasını karıştırıyor ve Mona da bu binaya gelmek ile hata yapıp yapmadığını düşünmeye başlıyor. Komşular daha önce gelen kiracıların yaşadıkları hakkında ipuçları vererek Mona’yı korkutmaya çalışıyor. Mona'nın evine maske takarak giren adam ve ikili ile kavga yaşaması ise 1. bölümde gündemde yer alan olaylar arasında yer almıştı.