İyilik Dizisi Kim Bıçaklandı, Neslihan mı, Damla mı?

İyilik isimli başarılı dizi Fox TV ekranlarında geçtiğimiz sezonda izleyici karşısına çıkmış ve 8 bölüm yayınlanması sonrasında sezon finali yaparak yayın hayatına kısa bir süreliğine ara vermişti. Yayın hayatına başlamadan önce de oldukça iddialı bir şekilde lanse edilen proje yapılan reklamların aksine beklenen ilgiyle karşılaşamamış ve reyting oranlarında hayal kırıklığına uğratmıştı.

1. sezonu ile beklenen ilgiyi göremeyen İyilik dizisi çok heyecanlı bir bölüm ile sezon finali yapmış ve hangi karakterin bıçaklandığı merak konusu olmuştu. Peki İyilik Neslihan öldü mü, iyilik Neslihan mı bıçaklandı? kanal ise alınan bu sonuçların aksine diziden vazgeçmeyi tercih etmedi ve projenin 2. sezonda da devam etmesine karar verdi. Fox TV senaryosunu tam olarak anlatamadığı İyilik dizisine yeni bir şans verdi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Başrollerinde Perihan Savaş, İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Sera Kutlubey gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu dizi ekrana çarpıcı bir hikaye ile 2. sezonu ile ekranlara gelecek ve izleyici karşısına çıkacak. İlk sezonu gibi yine çarpıcı bir hikaye ekranlarda yayınlayarak seyirci karşısına çıkacak olan İyilik dizisi ilk bölümlerinde aldatma ve entrikası bol bir senaryo ile Yasak Elma’ya benzetilmişti. Yeni sezonda sil baştan yaparak güçlü bir şekilde 2. sezonunu hayranları karşısına çıkartacak olan dizi bu gelişme ile merak konusu oldu.

Projenin 2. sezonunun yayınlanan fragmanı ilk bölüm tanıtımı ile beraber ekranlara geldi ve bu fragman seyirci kitlesi tarafından çok etkileyici olarak yorumlandı. Dizide intikam almak için oldukça hırslı olan ve bunun için yanıp tutuşan iki kadın arasındaki çarpıcı mücadele ekranlarda yer alıyor. Bunun yanı sıra evliliğini sürdürmeyi tercih ederken farklı bir kadınla da aşk yaşayan bir adamın yaptıkları İyilik dizisinde anlatılıyor. 2. sezonda çok sert sahneleri hayranları ile buluşturacak olan İyilik isimli televizyon dizisi projesi 9. yeni bölümü ile 9 eylül cuma akşamında ekranlarda olacak.

Dizide oyunlar, entrikalar, kurnazlıklar ve kötülükler dikkat çekiyor ve seyirci kitlesi dizinin yeni sezonunu merak içerisinde bekliyor. Peki İyilik Damla öldü mü, İyilik Damla mı bıçaklandı? Projede Damla isimli karaktere hayat veren Sera Kutlubey sergilediği oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dizide övgü topluyor. Diğer taraftan dizinin fragmanında Sera Kutlubey tarafından hayat verilen Damla karakteri Hatice Şendil tarafından canlandırılan Neslihan karakteri ile ölümüne kavga ediyor. İkilinin arasındaki kavga havuzdaki kargaşa ile başlamış ve bıçaklama olayı ile son bulmuştu.

Dizide yalanlar ile beraber oyunlar 2. sezonda da devam ediyor ve bir aile dramı yayınlanıyor. Seyirci kitlesini 2. sezon ilk fragmanı ile yakalayan İyilik dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. İyilik dizisinin 2. sezonunda Damla karakterinin hayatlarına girmeye çalışması, Neslihan'ın eşinden vazgeçmemeyi tercih etmesi ve yaşanacak olan diğer olaylar merak içerisinde bekleniyor.

İyilik isimli televizyon dizisi projesinde yaşanacak olaylar merak konusu olurken Murat'ın bıçaklama ile ilgili olarak gözaltına alınması da dikkat çekici bir olay oldu. İzleyici kitlesi karşısına 2. sezonu ile çok daha güçlü bir şekilde çıkacak olan İyilik dizisi yaşanacak olan yeni olaylar ile takip ediliyor ve hangi karakterin bıçaklanıp bıçaklanmadığı araştırılıyor.