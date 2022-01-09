İyi Başlayan Mahkum’dan Kötü Haber!

Sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan ve oyuncu kadrosu ile de ilgi toplayan Mahkum isimli yeni dizi Fox TV ekranlarında yayınlanıyor ve seyirci kitlesi karşısına yeni bölümlerini getiriyordu. Proje, sezon ortasında ekranlara gelmeye başlamıştı ve Perşembe akşamlarını yayın günü olarak seçmişti. Oldukça başarılı olan dizi Camdaki Kız’ın da önüne geçerek ekran hayatına adım atan Mahkum isimli yapım, şaşırtan bir süreç izlemiş ve elde ettiği başarı ile çok sayıda habere de konu olmuştu.

Hikayesi ile dizi hayranlarının ilgisini çeken Mahkum isimli televizyon dizisi projesi özellikle başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile de gündemde yer alıyordu. Üstelik İsmail Hacıoğlu'nun sergilemiş olduğu performans diğer oyuncuların da önüne geçiyor ve dizinin başarısını ikiye katlıyordı. İki ayrı karaktere hayat veren Hacıoğlu, Mahkum da ilginç bir detay olarak haberlere konu oluyor ve beğeni topluyordu.

Büyük bir çıkış yakalayan ve Fox TV ekranlarında yeni bölümlerini ekranlara taşıyan dizi, ilk 2 bölümünü aynı hafta içerisinde yayınlamış ve bu şekilde izleyici kitlesini de hızlı bir şekilde yakalayarak önemli bir başarıya imzasını atmıştı. Dizi, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere aynı hafta içerisinde iki bölümünü yayınlamış ve televizyon dizi tarihinde bir ilke imzasını atmıştı. Daha sonra ise Perşembe günlerinde yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkaran dizi reyting oranlarında da yüksek izlenme oranları elde ediyor ve Camdaki Kız’ı geçmeyi başarıyordu.

Proje 4 bölüm yayınlamasına karşılık hızlı bir yükseliş yaşamış ve bu durum da Camdaki Kız’ı alt sıralara göndermişti. Hikayesi ile dizi hayranlarından büyük beğeni toplayan Mahkum dizisinin yeni bölümleri de heyecan içerisinde bekleniyordu. Diğer taraftan dizi hakkında üzücü haber geldi ve gelecek hafta Mahkum dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı bilgisine ulaşıldı.