Barbaroslar Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sevilen dönem dizisi olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isim televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Proje üst üste şanssızlıklar yaşamış ve dizinin ekranlara getireceği yeni bölüm tarihi de merak konusu olmuştu. Normal şartlar altında Perşembe akşamlarında yeni bölümlerini yayınlayarak izleyici karşısına çıkan iddialı dizi, son zamanda ise bir talihsizlik ile karşı karşıya kalmıştı.

Çok sayıda dizi setinde yaşandığı gibi koronavirüs vakası sebebiyle yeni bölümlerine ara vermek durumunda kalan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli dizi bir süredir ekranlara yeni bölümlerini taşıyamıyordu.

Dizinin başrolü olan Engin Altan Düzyatan ise ilk pozitif vaka olan isim olarak adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncunun daha sonra karantina süresi bitmişti fakat daha sonra iki ünlü isim daha virüse yakalanmış ve bu sebeple dizi çekimlerine yeniden ara verilmişti. Ocak ayında reklam bütçelerinin tekrardan belirlenmesi sebebiyle zaten çok sayıda dizi projesi 2-3 haftalık aralar vererek yayın hayatına devam ediyordu. Barbaroslar isimli iddialı proje de bu etapta ara verecekti ancak setten gelen pozitif vaka haberleri izleyici kitlesinin dikkatini çeken bir gelişme olarak görüldü.

15. yeni bölümünü bir önceki hafta yayınlayan Barbaros dizinin yeni bölüm tarihi hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti ve dizi hayranları Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara getirileceğini merak etti. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli TRT 1 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi neden yok? Gazeteci Birsen Altuntaş iddialı diziye 2 haftalık bir süre ile ara veren Engin Altan Düzyatan'ın sağlık durumu hakkında detayları paylaştı ve testlerin negatif çıktığı bilgisini duyurdu. Düzyatan'ın ilaçlarını kullandığı ve özel bir beslenme programı uyguladığı da açıklandı. Dizinin ekranlara getireceği yeni bölüm tarihi ise 13 Ocak Perşembe olarak belirtildi.