Yeni bir ankete göre, İsveç'in iktidar partisi askeri hizalanma konusunda ülkenin uzun süredir devam eden tarafsızlığından vazgeçip vazgeçmeyeceği konusunda bir tartışmaya hazırlanırken, İsveçlilerin çoğunluğu NATO'ya katılmaktan yana.

Anket enstitüsü Novus tarafından yürütülen anket, İsveçlilerin yüzde 51'inin Batı askeri ittifakına katılmaktan yana olduğunu, anketörün konuyla ilgili ilk kez bir çoğunluk kaydettiğini ve sadece bir hafta önce yüzde 45'ten arttığını gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, NATO'ya katılım yönünde kamuoyu desteğinde bir artışa yol açtı.

Diğer enstitüler tarafından yapılan son anketler daha önce çoğunluğun katılma lehine olduğunu göstermişti, ancak Novus, kamuoyunun, geçen hafta bir güvenlik politikası beyaz kitabının yayınlanmasının ardından konunun yasa koyucular tarafından ele alındığı komşu Finlandiya'da devam eden NATO tartışmalarından etkilendiğine inandığını söyledi.

'Finlandiya ile birlikte'

Birçok analist, Finlandiya'nın Haziran ayında yapılacak NATO zirvesi için zamanında bir teklif sunacağını tahmin ediyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçen hafta İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson'u ziyaret ederek, her ikisi de NATO ortağı olan ancak resmi olarak "bağlantısız" olan komşu ülkelerin birlik içinde hareket ettiklerinin sinyalini verdi.

Novus İcra Kurulu Başkanı Torbjorn Sjostrom yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO lehine görüşü artıyor çünkü bunun Finlandiya ile birlikte yapılacağına inanıyorlar ve [halk] İsveç üyeliği için daha olumlu" dedi.

Novus, Finlandiya'nın askeri ittifaka katılması durumunda, sorgulanan İsveçlilerin yüzde 64'ünün katılmaktan yana olduklarını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Perşembe günü yaptığı açıklamada, parlamentonun üyelerinin tartışmalarına rehberlik etmeyi amaçlayan güvenlik politikası analizinin tamamlanmasını hızlandırmak istediğini söyledi.

Linde, yayıncı Sveriges Radyosu'na, şu anda planlandığı gibi 31 Mayıs yerine 13 Mayıs'a kadar tamamlanmasını istediğini söyledi.

Linde, "Finlandiya analizini zaten yayınladı ve analizimizi tamamlamamız için üzerimizde güçlü bir baskı var" dedi.

İsveç'in iktidardaki Sosyal Demokratları geçen hafta İsveç'in üyelik başvurusunda bulunup bulunmaması gerektiği konusunda bir iç tartışma başlatacaklarını söyledi.

Parti tarihsel olarak NATO üyeliğine karşı çıkmıştır. Bu politikanın tersine çevrilmesi, İsveç'in teklifinin önünü açacaktır.

Aftonbladet gazetesine göre, Sosyal Demokratlar içindeki kaynaklar, partinin konuyla ilgili "ilk büyük tartışması" olan Cuma günü NATO ile ilgili bir "maraton toplantısı" planlandığını söyledi.