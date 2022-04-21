Elon Musk, Twitter'ı Satın Almak İçin Sıraya Girmiş 46.5 Milyar Doları Olduğunu Söyledi

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansman sağladığını ve şirketle bir anlaşma müzakere etmeye çalıştığını söyledi.

Geçen hafta Musk, sosyal medya şirketini hisse başına 54.20 dolara veya yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunduğunu açıkladı. O zamanlar, satın almayı nasıl finanse edeceğini söylemedi.

Tesla CEO'su Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymet düzenleyicilerine sunulan belgelerde, sosyal medya platformunun tüm ortak hisselerini nakit olarak hisse başına 54.20 dolara satın almak için ihale teklifi olarak bilinen şeyi araştırdığını söyledi. Bir ihale teklifi uyarınca, Twitter hisselerinin yaklaşık yüzde 9'una sahip olan Musk, yönetim kurulunu atlayarak teklifini doğrudan diğer hissedarlara götürecekti.

Ancak Musk bunu yapıp yapmayacağına henüz karar vermedi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgeler, San Francisco merkezli Twitter Inc'in Musk'ın önerisine cevap vermediğini söylüyor.

Twitter, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Musk'ın güncellenmiş teklifini ve "potansiyel finansman hakkında yeni bilgileri" aldığını söyledi.

Şirket, yönetim kurulunun "şirketin ve tüm Twitter hissedarlarının yararına olduğuna inandığı eylem planını belirlemek için dikkatli, kapsamlı ve kasıtlı bir inceleme yapmaya kararlı" olduğunu söyledi.

Geçen hafta Twitter'ın yönetim kurulu, bir devralma girişimini engelleyici bir şekilde pahalı hale getirebilecek bir "zehirli hap" savunmasını kabul etti.

Dosyalama, "(Musk) ile ilgili kuruluşların, yaklaşık 46,5 milyar dolarlık bir toplam sağlamayı taahhüt eden taahhüt mektupları aldıklarını" belirtiyor.

Finansman Morgan Stanley ve diğer finansal kurumlardan gelecekti. Katılan diğer bankalar arasında Barclays, Bank of America, Societie Generale, Mizuho Bank, BNP Paribas ve Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) bulunmaktadır. Morgan Stanley, Vanguard Group ve Musk'ın arkasında Twitter'ın en büyük hissedarlarından biridir.

Musk, 13 milyar dolarlık finansmanın Morgan Stanley ve diğer bankalardan geldiğini, 12,5 milyar dolara kadar Tesla hissesi tarafından güvence altına alınan krediler olacağını ve 21 milyar dolarlık taahhüt edilen özkaynağın "doğrudan veya dolaylı olarak" kendisinden geleceğini söyledi. Dosyalama, özkaynak taahhüdünün başkalarından gelen katkılarla veya üstlenilen ek borçlarla azaltılabileceğini söylüyor.

Forbes'a göre Musk, yaklaşık 279 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı. Ancak parasının çoğu Tesla hisselerine bağlı - 1 trilyon dolardan fazla değere sahip olan FactSet'e göre şirketin yaklaşık yüzde 17'sine sahip - ve özel olarak tutulan uzay şirketi SpaceX. Musk'ın ne kadar parası olduğu belli değil.

Elektrikli otomobil ve güneş paneli üreticisi Tesla, icra memurlarının hisseleri krediler için teminat olarak kullanmalarına izin veriyor, ancak borçlanmayı rehin verilen hisselerin değerinin yüzde 25'i ile sınırlıyor. Musk, 176.47 milyar dolar değerinde 172.6 milyon hisseye sahip. Tesla vekil açıklamasına göre, hisselerinin yüzde 51'inden biraz fazlası zaten teminat olarak taahhüt edildi. Bu, Musk'ın kalan hisseyi yaklaşık 21,5 milyar dolar borç almak için kullanabileceği anlamına geliyor.

Wedbush Securities analisti Daniel Ives, büyük bankalardan finansman almanın Musk'ın teklifine çok fazla güvenilirlik getirdiğini söyledi.

Ives, "Bu sadece Musk antikaları değil" dedi. "Bankalar dünyanın en zengin insanından bu anlaşma için sıraya girecekti. Bu kadar hızlı bir şekilde bir araya getirmeleri, Musk'ın şaka yapmadığını gösteriyor. Bu gerçek bir teklif."

Ives, ihale teklifinin Twitter'ın yönetim kuruluna ikinci bir teklif sahibi bulmak veya Musk ile müzakere masasına gitmek için daha fazla baskı yaptığını söyledi. "Zehir hapının etrafından dolaşmanın ve hissedarların konuşmasına izin vermenin bir yolu" dedi.

X Holdings 1 adlı bir Delaware şirketi, Musk'ın ve şirketin sunduğu bir finansman taahhüt mektubuna göre, "Twitter Inc.'in ödenmemiş tüm özkaynak çıkarlarını doğrudan veya dolaylı olarak satın almak veya doğrudan veya dolaylı olarak birleştirmek isteyen bazı bağlı kuruluşların" talimatıyla kuruldu.

Twitter'ın hisseleri, finansmanın halka açılmasının ardından Perşembe günü öğle saatlerinde 46.86 dolara yükseldi. Hisse fiyatı, Musk'ın teklifinin 7,34 dolar altında.

Musk "Twitter'ın satın alınması için kesin bir anlaşma müzakere etmeye çalışıyor ... ve bu tür müzakerelere derhal başlamaya hazırdır" denildi.

Musk, bir ihale teklifiyle, diğer hissedarların hisse senetlerini belirli bir tarihte belirli bir fiyata kendisine rehin etmelerini sağlamaya çalışacaktı. Yeterli hissedar kabul ederse, Musk bunu yönetim kurulunun zehirli hap savunmasını bırakmasını sağlamak için kaldıraç olarak kullanabilir.

Musk, bu hafta birkaç kez "ihale" kelimesini kullanan tweet'lerde bir ihale teklifi olasılığının sinyalini verdi.