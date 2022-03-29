İsteyen Herkesin Hesabına 30 Gün Boyunca Tamamen Faizsiz Olacak Şekilde 1000 TL İhtiyaç Kredisi Gönderiliyor

Aktif Bank resmi internet hesabı üzerinden bugün yapılan son dakika açıklaması ona göre en kolay uygulaması N Kolay üzerinden nakit paraya ihtiyacı bulunan vatandaşların hesaplarına 30 gün boyunca (1 ay) faizsiz bir şekilde bin TL'lik nakit gönderileceği açıklandı. İşte konuya yönelik detaylar ve çok daha fazlası...

Acil Nakit paraya sıkışan vatandaşlara bankalardan yeni teklifler gelmeye devam ederken son zamanlarda pek çok banka tarafından özellikle de yeni müşterileri açısından sunulmakta olan düşük miktarda faizsiz ihtiyaç kredileri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Aktifbank ise en kolay dijital bankacılık uygulaması üzerinden acil nakit problemi yaşayan vatandaşların hesaplarına 1000 TL'lik nakit para göndereceğini ve bu paranın 1 ay boyunca faizsiz bir şekilde hesaplanacağı ne söyledi. Pek çok farklı nakit gereksinimine ilişkin vatandaşlara uygun faiz oranları daha yüksek tutarda ihtiyaç kredileri vadeden Aktif Bank, nakit kampanyası ile bir kuruş dahi faiz ödemeden 1 ay boyunca çok rahat bir şekilde ödeme dönemi sunmayı amaçlıyor.

Aktif Bank'tan Faizsiz ve Masrafsız En Kolay Kredi Veren Banka

En kolay ihtiyaç kredisi sunan bankalar arasında yer alan Aktif Bank, dijital bankacılık hizmeti sunan en kolay uygulaması üzerinden müracaat işlemlerini yerine getiren bütün vatandaşlara anında 1000 TL'lik bir faizsiz ve masrafsız kredi verdiğini açıkladı. 1 ay boyunca faizsiz bir şekilde verilecek bu kredi ile beraber Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile de dikkat çekiyor.