Taşıt Kredilerinde Bahar Havası Esiyor! Yüzde 0,10 Faiz Oranıyla Hayalini Kurduğunuz Arabanın Sahibi Olabilirsiniz

Mart ayı içerisinde taşıt kredilerinde cazip oranlar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Yüzde 0.10 dan başlangıç yapan faiz oranları ile kredinizi anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Otomotiv piyasasında meydana gelen olumsuz durumlar sonucu artış gösteren fiyatlar, Türkiye'de ekonomik manada görülmekte olan sebebe bağlı bir şekilde bir hayli artış gösterdi. Otomotiv fiyatlarının artış göstermesinin sonrasında piyasada meydana gelen durgunluğun aşılması açısından taşıt kredisinden yeni düzenlemeler ile kampanyalar uygulanmaya konuldu.

Honda Hayat Onda!

Honda markasının takdir edilen modellerinden Civic Sedan Eco modellerinde geçerli olacak mart ayına özel bir şekilde Koç Finans aracılığı ile yeni teklifler ilan edildi. Kesinlikle kaçırılmaması gereken taşıt kredisi avantajı sunan Koç Finans, 110 bin TL'ye 15 ay vade seçeneği ile yüzde 0.10 faiz oranları ile isteyen bütün vatandaşlara taşıt kredisi sağlamaya devam ediyor.

Kia Modellerinde Uygun Faiz Oranları İlan Edildi

Koçfinans’ın KİA modellerine özel bir şekilde başlatmış olduğu mart ayı kampanyası kapsamında pek çok sevilen otomobil modeline geçerli olacak şekilde cazip finansman avantajları sunuluyor.

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşların, marr ayının sonu gelmeden mart ayına özel bir şekilde oluşturulan kredi kampanyalarından faydalanarak Koçfinans üzerinden en uygun taşıt kredisi avantajını yakalanmaları gerekir.

Koçfinans tarafından sunulan kredi avantajlarından faydalanmak amacıyla 31 mart son gün!