İşsizlik Yardımı İçin Başvuran Amerikalıların Sayısı Artıyor

İşsizlik yardımı için başvuran Amerikalıların sayısı geçen hafta biraz arttı, ancak yardım toplayan Amerikalıların toplam sayısı elli yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesinde kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre, işsizlik ödeneği başvuruları 7 Mayıs'ta sona eren haftada 1.000 artarak 203.000'e yükseldi. İlk kez yapılan başvurular genellikle işten çıkarma sayısını izler.

Haftalık iniş çıkışların bir kısmını dengeleyen talepler için dört haftalık ortalama, bir önceki haftaya göre 4.250 artarak 192.750'ye yükseldi.

30 Nisan'da sona eren hafta boyunca işsizlik yardımı toplayan Amerikalıların toplam sayısı, bir önceki haftaya göre 44.000 azalarak 1.343.000'e geriledi. Bu, 3 Ocak 1970'ten bu yana en az sayı.

ABD'li işçiler, koronavirüs salgınının ekonomiyi kısa ama yıkıcı bir durgunluğa sürüklemesinden iki yıl sonra tarihsel olarak güçlü iş güvencesinin tadını çıkarıyorlar. Haftalık işsizlik yardımı başvuruları, ilk çeyrekte genel ekonomi daralsa bile, 2022'nin çoğunda pandemi öncesi 225.000 seviyesinin sürekli olarak altında kalmıştır.

Geçen hafta hükümet, ABD'li işverenlerin Nisan ayında 428.000 iş eklediğini ve işsizlik oranını yarım yüzyılın en düşük seviyesinin hemen üzerinde, yüzde 3,6'da bıraktığını bildirdi. İşe alım kazanımları, kırk yılın en kötü enflasyonu karşısında çarpıcı bir şekilde tutarlı olmuştur ve işverenler 12 ay boyunca en az 400.000 iş eklemiştir.

Bu ayın başlarında, Çalışma İstatistikleri Bürosu, ABD'li işverenlerin Mart ayında 11,5 milyon iş ilanı ile rekor kırdığını bildirdi - işsiz olan her kişi için benzeri görülmemiş iki iş ilanı. Mart ayında rekor sayıda 4,5 milyon Amerikalı işlerinden ayrıldı - başka yerlerde daha iyi ücret veya daha iyi çalışma koşulları bulabileceklerinden emin olduklarının bir işareti.

İş piyasası ne kadar sıcak olursa olsun, enflasyon daha da sıcaktır. Perşembe günü hükümet, ABD üretici fiyatlarının Nisan ayında bir yıl öncesine göre yüzde 11 arttığını, yüksek enflasyonun önümüzdeki aylarda tüketiciler ve işletmeler için bir yük olmaya devam edeceğini gösteren ağır bir kazanç olduğunu bildirdi.

Çarşamba günü, hükümet enflasyonun aylarca süren acımasız artışlardan sonra Nisan ayında hafifçe hafiflediğini, ancak kırk yılın en yüksek seviyesine yakın kaldığını bildirdi. Tüketici fiyatları geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 8,3 artarak Mart ayında 1981'den bu yana en yüksek olan yıllık bazda yüzde 8,5'lik artışın hemen altına düştü.

Geçtiğimiz hafta, ABD Merkez Bankası, gösterge kısa vadeli faiz oranını yarım puan artırarak (2000'den bu yana en agresif hamlesi) ve daha büyük faiz artırımlarının geleceğine işaret ederek son 40 yılın en kötü enflasyonuna karşı mücadelesini yoğunlaştırdı. Fed'in kilit faiz oranındaki artış, onu iki yıl önce pandeminin vurmasından bu yana en yüksek nokta olan yüzde 0,75 ila yüzde 1 aralığına yükseltti.