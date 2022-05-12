Gökbilimciler Samanyolu'nun Merkezindeki Kara Deliğin İlk Görüntüsünü Ortaya Çıkardı

Perşembe günü uluslararası bir gökbilimciler ekibi, Sagittarius A* olarak bilinen kozmik bir vücut olan kendi Samanyolu galaksimizin merkezindeki süper kütleli bir kara deliğin ilk görüntüsünü açıkladı.

Gökbilimciler, bizimki de dahil olmak üzere neredeyse tüm galaksilerin, ışık ve maddenin kaçamayacağı bu dev kara deliklere sahip olduklarına inanıyorlar ve bu da onların görüntülerini elde etmeyi son derece zorlaştırıyor. Işık, aşırı ısınmış gaz ve tozla birlikte uçuruma çekilirken kaotik bir şekilde bükülür ve yerçekimi tarafından bükülür.

Event Horizon Telescope (EHT) İşbirliği olarak bilinen küresel bir bilim adamları ekibi tarafından üretilen görüntü, bu görünmez nesnenin varlığının ilk, doğrudan görsel teyididir ve uzak bir galaksiden bir kara deliğin ilk görüntüsünden üç yıl sonra gelir.

Görüntü, kara deliğin kendisini değil, çünkü bu tamamen karanlık, ama Güneş'ten dört milyon kat daha büyük olan fenomeni çevreleyen parlayan gazı, parlak bir bükülme ışığı halkasında tasvir ediyor.

"Bu benzeri görülmemiş gözlemler, galaksimizin tam merkezinde neler olduğuna dair anlayışımızı büyük ölçüde geliştirdi" diyor Tayvan Academia Sinica'dan EHT proje bilimcisi Geoffrey Bower.

Bower ayrıca, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) tarafından sağlanan bir açıklamada, gözlemlerin "bu dev kara deliklerin çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair yeni görüşler" sunduğunu söyledi.

Sonuçlar The Astrophysical Journal Letters'da yayınlandı.

Arizona Üniversitesi'nden Feryal Özel, yeni görüntüyü duyururken kara deliği "galaksimizin merkezindeki nazik dev" olarak adlandırdı.

"Sadge-ay-star" olarak telaffuz edilen Sgr A* olarak kısaltılan Sagittarius A*, adını Sagittarius takımyıldızı yönünde algılanmasına borçludur.

Varlığı, galaksinin merkezinde alışılmadık bir radyo kaynağının tespit edilmesiyle 1974'ten beri varsayılmaktadır.

1990'larda, gökbilimciler Samanyolu'nun merkezine yakın en parlak yıldızların yörüngelerini haritalandırdılar ve orada süper kütleli kompakt bir nesnenin varlığını doğruladılar, bu da 2020 Nobel Fizik Ödülü'ne yol açtı.

Bir kara deliğin varlığının tek makul açıklama olduğu düşünülse de, yeni görüntü ilk doğrudan görsel kanıtı sağlıyor.

Dünya'dan 27.000 ışık yılı uzaklıkta olduğu için, gökyüzünde Ay'daki bir çörekle aynı büyüklükte görünür.

Bu kadar uzak bir nesnenin görüntülerini yakalamak, EHT adı verilen tek bir "Dünya boyutunda" sanal teleskop oluşturmak için gezegendeki sekiz dev radyo gözlemevini birbirine bağlamayı gerektiriyordu.

Bunlar arasında, EHT ağındaki en hassas tek anten olan İspanya'daki Milimetre Radyo Astronomi Enstitüsü (IRAM) 30 metrelik (98.4 fit) teleskop da vardı.

EHT, uzun pozlamalı fotoğrafçılığa benzer şekilde, üst üste saatlerce Sgr A*'ya birden fazla gece boyunca baktı.

Grup, 2019'da bir kara deliğin ilk görüntüsünü yayınladığında aynı işlemi kullandı. 53 milyon ışıkyılı uzaklıktaki bir galaksidendi ve Messier 87 galaksisinde olduğu için M87* olarak adlandırılıyor.

Samanyolu kara deliği çok daha yakın, yaklaşık 27.000 ışıkyılı uzaklıkta. Bir ışık yılı 5,9 trilyon mildir (9,5 trilyon kilometre).

İki kara delik, Sgr A*'nın M87*'den 2.000 kat daha küçük olmasına rağmen çarpıcı benzerlikler taşıyor.

"Bu kara deliklerin kenarına yakın, inanılmaz derecede benzer görünüyorlar" diyor EHT Bilim Konseyi eş başkanı ve Amsterdam Üniversitesi'nde profesör olan Sera Markoff.

Her ikisi de Einstein'ın 1915 tarihli genel görelilik teorisinin öngördüğü gibi davrandı; yerçekimi kuvvetinin uzay ve zamanın eğriliğinden kaynaklandığını ve kozmik nesnelerin bu geometriyi değiştirdiğini savunuyor.

Sgr A* bize çok daha yakın olmasına rağmen, görüntülemesi benzersiz zorluklar ortaya çıkardı.

Her iki kara deliğin çevresindeki gaz, ışık hızına yakın, aynı hızda hareket eder. Ancak daha büyük M87*'nin yörüngesine oturması günler ve haftalar sürerken, Sgr A*'nın turlarını sadece birkaç dakika içinde tamamladı.