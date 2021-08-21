Issız Adam Cemal Hünal ile Gonca Vuslateri Film Çekecek

Başarılı oyuncu Cemal Hünal, Issız Adam filmi ile adından söz ettirmiş ve kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmıştı. Çekildiği döneme damgasını vuran projede Alper karakterine hayat veren ünlü isim Cemal Hünal, bazı izleyiciler tarafından çok sevilmiş ancak bazıları tarafından da nefret edilmişti.

Issız Adam filmi ile kariyerinde büyük çıkış noktası yakalayan Cemal Hünal ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Issız Adam filminde hayat verdiği Alper karakteri ile hafızalara kazınan oyuncunun bu kez yeni bir film ile uğraştığı öğrenildi.

Akıllara kazınan film sonrasında Tatar Ramazan, Diriliş Ertuğrul, Tozkoparan ve Paramparça gibi diziler ile ekranlara gelen ünlü oyuncu, son olarak Sadakatsiz dizisinde de rol almıştı. Sadakatsiz isimli dizide Cansu Dere ile beraber oynayan başarılı oyuncu, Sinan karakterine hayat vererek seyirci karşısına çıkmıştı. Bunun yanı sıra hala çekimleri devam etmekte olan Bozkır Arslan'ı Celalettin dizisinde görev alan ünlü oyuncu, yeni film müjdesini verdi.

Cemal Hünal, bugüne kadar her zaman oyuncu kimliği ile seyirci karşısına çıkmış ve sergilediği oyunculuk performansı ile büyük başarılara imza atmıştı. Ancak farklı bir yol çizmeye karar veren ünlü oyuncu Cemal Hünal bu defa senarist kimliği ile adından söz ettirecek.

Sabah Saatleri isminde bir film yazdığı öğrenilen Cemal Hünal, senarist olması ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Proje hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu ve başarılı oyuncu Cemal Hünal'ın senaristliğin yanı sıra başrol erkek oyunculuğunu da üstleneceği bilgisi öğrenildi. Diğer taraftan Sabah Saatleri isimli filmin başrollerinde Gonca Vuslateri ile Belçim Bilgin'in de rol alacağı öğrenildi. Edinilen son bilgilere göre Gonca Vuslateri ile Cemal Hünal filmde 17 senelik evli bir karı kocanın hikayesini anlatacak.