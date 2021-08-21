Sen Çal Kapımı Dizisinden İspanya Rekoru!

Romantik komedi türünde seyirci karşısına çıkan ve her yeni bölümü ile izleyicilerin kalbini çalmayı başaran Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. Yapılan açıklamalar ile birlikte başarılı proje Sen Çal Kapımı dizisinin adım adım finale yaklaştığı öğrenildi ve alınan bu karar dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Başarılı projenin izleyicileri dizinin final yapmaması için sosyal medya hesaplarından çok sayıda yorumlarda bulunurken bu kararını değişmesi için oldukça çaba göstermeyi de ihmal etmedi. Diğer taraftan Hande Erçel ile Kerem Bursin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yurt dışında yeni bir rekora imza attığı bilgisine ulaşıldı.

Başrollerde iki başarılı oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi Türkiye'de elde ettiği reyting oranlarının yanı sıra yurt dışında da büyük başarılara imza atıyor. Sosyal medya paylaşımlarında liderliği hiç kimseye bırakmayan dizi, her bölümü de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekranlara gelen son bölüm ile sosyal medyada 1 milyondan fazla paylaşım alan başarılı dizi, İspanya'da rekor kırması ile de adından söz ettirdi.

Güney Amerika'dan Avrupa'ya pek çok ülkede yayınlanan ve seyirciler ile buluşan Sen Çal Kapımı dizisi bir süredir İspanyol Divinity kanalında da yayınlanıyordu. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre proje, kanalda yayınlanan son bölümü ile yeni bir rekora imza attı ve dizinin son bölümü 460.000 izleyiciye ulaştı.

Açıklanan sonuçlarına göre Sen Çal Kapımı dizisinin kanalın en çok izlenen programı olduğu öğrenildi ve alınan sonuç takdir ile karşılandı. Yine aynı kanalda daha önce bir Türk dizisi olan Erkenci Kuş yayınlanmış bir proje 427.000 izleyiciye ulaşarak önceki rekora imza atmıştı.