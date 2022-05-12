İsrail'in İşgal Altındaki Batı Şeria'daki Saldırıları

9 Nisan'da Cenin sakinleri, İsrail'in işgal etmesine karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve o zamandan beri kentin mülteci kampına yönelik acımasız saldırısının 20. yıldönümünü kutladı.

Yıldönümü gününde, İsrail güçleri kampa geniş çaplı bir baskın düzenledi, Filistinli bir adamı öldürdü ve 13 kişiyi yaraladı.

9 Nisan

İsrail güçleri Cenin mülteci kampında Filistinli bir adamı vurarak öldürdü ve 13 Filistinli de yaralandı.

15 Nisan

İsrail güçleri Mescid-i Aksa yerleşkesine baskın düzenleyerek 150'den fazla Filistinliyi yaraladı.

26 Nisan

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Aqabet Jaber mülteci kampına düzenlenen baskında Filistinli bir adamı öldürdü.

27 Nisan

İsrail güçleri, Cenin'deki şafak baskını sırasında Filistinli bir genci vurarak öldürdü ve üç genci yaraladı.

30 Nisan

Ayrı olaylarda, İsrail güçlerinin El Aksa Camii yerleşkesine baskın düzenlemesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir adam ve bir İsrailli muhafız öldürüldü.

5 Mayıs

İsrail güçleri, 600'den fazla yerleşimcinin kutsal alana sızmasıyla El Aksa Camii yerleşkesine saldırdı.

7 Mayıs

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenledi ve geçen Aralık ayında İsrailli bir yerleşimciyi öldürdüğünü söyledikleri Filistinli bir adamın evini yıktı.

8 Mayıs

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir bariyerden İsrail'e girmeye çalıştığını söyledikleri Filistinli bir adamı vurarak öldürdü. Batı Şeria'da yasadışı bir yerleşim yerine girmeye çalıştığı iddia edilen başka bir Filistinli adam öldürüldü.

11 Mayıs

51 yaşındaki El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh, İsrail ordusunun Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını haberleştirirken vurularak öldürüldü. El Cezire, yaptığı açıklamada, Ebu Akleh'in "soğukkanlılıkla öldürüldüğünü" söyledi ve uluslararası toplumu İsrail güçlerini sorumlu tutmaya çağırdı.