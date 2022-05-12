Ukrayna, Rus Köyüne Ölümcül Sınır Ötesi Saldırıyla Suçlanıyor

Ukrayna sınırındaki bir Rus köyünde bir kişi öldü ve yedi kişi yaralandı; bu, Moskova'nın savaşı başlatmasından bu yana ülke içinde bir Rus sivilin ilk ölümü olabilir.

Rusya'nın Belgorod eyaleti Valisi Vyaçeslav Gladkov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin saldırısının Solokhi köyünde gerçekleştiğini söyledi.

Gladkov, köyün Çarşamba günü geç saatlerde Ukrayna tarafından bombardımana maruz kaldığını ve sakinlerin daha sonra "güvenli bir yere" tahliye edildiğini söyledi. 638 nüfuslu Solokhi, Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinin 20 km (12 mil) kuzeyinde yer almaktadır.

"Yedi yaralı, gece geç saatlerde başka bir kurban getirildi. Herkese nitelikli tıbbi bakım sağlanır, ilaçlar tam olarak mevcuttur. Bir kişi öldü. Tüm mağdurlara ve ölenlerin ailesine maddi yardım sağlayacağız, "dedi Gladkov Telegram kanalında.

El Cezire, Gladkov'un hesabını bağımsız olarak doğrulayamadı. Eğer doğrulanırsa, savaşın başlamasından bu yana Rusya'da Ukrayna ateşi altındaki ilk ölüm olacak.

'Bugüne kadarki en şiddetli'

Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki Rus yetkililer, Kiev'i bir yakıt deposuna helikopter baskını da dahil olmak üzere bir dizi saldırıyla suçladı. 24 Şubat'tan bu yana Rus işgaliyle mücadele eden Ukrayna, saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi.

Gladkov, bombardımanı "bugüne kadarki en şiddetli" olarak nitelendirdi ve Rusya'nın devlet tarafından işletilen haber ajansı TASS'a göre bir apartmanın yıkıldığını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, 27 Nisan'da Ukrayna sınırındaki üç Rus eyaletinde bir dizi patlama duyulduğunu ve Belgorod eyaletindeki bir mühimmat deposunun aynı anda ateş aldığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, saldırıları Moskova'nın işgalinin karşılığı ve "karma" olarak nitelendirdi.

Podolyak, "Eğer siz [Ruslar] başka bir ülkeye kitlesel olarak saldırmaya, oradaki herkesi kitlesel olarak öldürmeye, barışçıl insanları tanklarla kitlesel olarak ezmeye ve cinayetleri mümkün kılmak için bölgelerinizdeki depoları kullanmaya karar verirseniz, er ya da geç borçların geri ödenmesi gerekecektir" dedi.

Belgorod eyaleti, Ukrayna'nın Luhansk, Sumy ve Kharkiv bölgeleriyle sınır komşusudur ve bunların hepsi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ağır çatışmalara tanık olmuştur.

1 Nisan'da bir Rus yetkili, iki Ukrayna askeri helikopterinin sınırdan uçtuğunu ve doğudaki Belgorod kentinde bir yakıt deposunu bombaladığını iddia etti. Bu, Moskova'nın komşusunu işgal etmesinden bu yana Ukrayna kuvvetlerinin Rus topraklarına düzenlediği bilinen ilk hava saldırısıydı.

İnternette yayınlanan iddia edilen saldırının video görüntüleri, alçak irtifadan ateşlenen birkaç füze gibi görünen şeyi ve ardından büyük bir yangına yol açan bir patlamayı gösterdi.

O dönemde Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Kiev'in bu saldırıyı gerçekleştirdiğini reddetti.

Olaylar, Rusya'nın Ukrayna'ya yakın bölgelerdeki askeri lojistik zincirleri için hayati önem taşıyan kırılganlıklarını ortaya çıkardı.

Rusya, askeri yeteneklerini zayıflatmak ve tehlikeli milliyetçiler olarak adlandırdığı şeyin kökünü kazımak için 24 Şubat'ta Ukrayna'ya "özel askeri operasyon" olarak on binlerce asker gönderdi. Binlerce Ukraynalı öldürüldü ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

Ukrayna güçleri sert bir direniş sergiledi ve Batı, birliklerini geri çekmeye zorlamak için Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uyguladı.