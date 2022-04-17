İsrail Tarafından Kaç Filistinli Hapsedildi?

Her yıl 17 Nisan'da Filistin Esirler Günü, İsrail hapishanelerinde tutulanların kötü durumlarını ve İsrail işgaline karşı özgürlük mücadelelerini vurgulamak için kutlanıyor.

2021 yılı boyunca İsrail ordusu, 1.300'den fazlası reşit olmayan ve 184'ü kadın olmak üzere yaklaşık 8.000 Filistinliyi tutukladı.

İsrail makamları ayrıca, mahkûm hakları grubu Addameer'e göre, Filistinlileri suçlama veya yargılama olmaksızın tutan 1.500'den fazla idari gözaltı emri yayınladı.

10 Nisan 2022 itibarıyla İsrail ve işgal altındaki topraklardaki İsrail hapishanelerinde tutulan 4 bin 450 Filistinli bulunuyordu.

Filistinliler için onlar, İsrail'in yasadışı işgalini sona erdirmek için savaşan siyasi mahkumlardır. Bunlardan şunlar:

530'u herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın tutuluyor

160'ı çocuktur

32'si kadın

549'u ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

499 kişi 20 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı

Çocuk mahkûmlar – Ahmad Manasra'nın davası

İsrail, dünyada çocukları askeri mahkemelerde yargılayan ve çoğu zaman temel haklarından mahrum bırakan tek ülkedir.

Addameer'e göre, İsrail ordusu 2000 yılından bu yana 12.000'den fazla Filistinli çocuğu hapsetti.

Bu çocukların çoğu, askeri hukuka göre 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan bir suç olan "taş atmak" ile suçlandı.

Şu anda 160 Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde kalıyor, çoğu tutuklu ve herhangi bir suçtan hüküm giymedi.

En üzücü çocuk mahkûm davalarından biri, 13 yaşında tutuklanan, vahşice sorgulanan ve daha sonra mahkum edilen Ahmed Manasra'nın davasıdır.

Altı yıl hapis cezasına çarptırıldıktan ve altı ay önce gözaltında tutulduktan sonra, sadece 21 yaşına girdi.

Ahmed, 2015 yılında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir İsrail yerleşiminin yakınında iki İsrailli yerleşimciyi bıçakladığı iddia edilen kuzeni Hasan ile birlikteydi.

O sırada 15 yaşında olan Hasan, İsrailli bir sivil tarafından vurularak öldürüldü, Ahmed ise İsrailli bir çete tarafından ciddi şekilde dövüldü ve bir araba tarafından ezildi.

Kafatasında kırıklar ve iç kanama yaşadı.

O zamanlar İsrail yasaları, 14 yaşın altındaki çocukların cezai olarak sorumlu tutulamayacağını belirtiyordu.

Bunu atlatmak için İsrailli yetkililer, Manasra'nın 14 yaşına gelip onu cezalandırmasını bekledi. Yasa, Ağustos 2016'da küçük çocukların kovuşturulmasına izin verecek şekilde değiştirildi.

Ahmed, cinayete teşebbüsle suçlandı ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza daha sonra dokuz yıla indirildi.

Ahmad uzun zamandır akıl sağlığı sorunları yaşıyor. 2021'in sonunda, Sınır Tanımayan Doktorlar'dan bir psikiyatristin onu ziyaret etmesine izin verildi ve şizofreni teşhisi kondu. İlk kez harici bir doktorun onu görmesine izin verildi.

Ahmed'in akıl sağlığı sorunlarına ve teşhislerine rağmen, son beş aydır tecritte tutuluyor.

İsrail güçleri, 2022'nin başından bu yana en az sekiz Filistinli çocuğu vurarak öldürdü.

İdari tutuklular – herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın tutulanlar

Şu anda 530 Filistinli "idari gözaltında" – herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın tutuluyor.

Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere gözaltına alınanlar, ne tutuklunun ne de avukatının görmesine izin verilmeyen "gizli kanıtlara" dayanarak ordu tarafından altı aylık süreler boyunca yenilenebilir olarak tutulabilir.