Taliban, Pakistan Roketleri Tarafından Öldürülen Siviller Konusunda Uyarıda Bulundu

Taliban yetkilileri, Afganistan'da beş çocuk ve bir kadının, Pakistan güçlerinin sınır boyunca şafak öncesi bir saldırıda iddia edilen roket saldırılarında öldürülmesinin ardından Cumartesi günü Pakistan'ı uyardı.

Hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid gazetecilere verdiği demeçte, "Afganistan İslam Emirliği, Pakistan tarafından Afganistan topraklarında gerçekleşen bombardıman ve saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır" dedi.

"Bu bir zulümdür ve Afganistan ile Pakistan arasındaki düşmanlığın önünü açmaktadır ... Bu tür saldırıların tekrarlanmasını önlemek için tüm seçenekleri kullanıyoruz ve egemenliğimize saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"Pakistan tarafı bilmelidir ki, eğer bir savaş başlarsa, bu hiçbir tarafın çıkarına olmayacaktır. Bölgede istikrarsızlığa neden olacak" dedi.

Pakistanlı askeri yetkililer yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Khost'un yüzlerce sivili, Cumartesi günü ilerleyen saatlerde Pakistan karşıtı sloganlar atarak sokaklara döküldü.

Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır gerilimleri, Taliban'ın geçen yıl iktidarı ele geçirmesinden bu yana arttı.

İslamabad, militan grupların Afgan topraklarından Pakistan'a saldırılar düzenlediğini iddia ediyor.

Taliban, Pakistanlı militanları barındırdığını reddediyor ve Pakistan'ın Durand hattı olarak bilinen 2.700 kilometrelik (1.600 mil) sınırı boyunca inşa ettiği bir çitin inşasından dolayı öfkeli.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), hava saldırılarının neden olduğu sivil ölümlerden "derinden endişe duyduğunu" ve misyonun kayıpların boyutunu doğruladığını söyledi.

Kunar İl Enformasyon Müdürü Najibullah Hassan Abdaal AFP'ye şunları söyledi: "Kunar'ın Shelton bölgesindeki Pakistan roket saldırılarında beş çocuk ve bir kadın öldürüldü ve bir adam yaralandı."

Shelton bölgesinde yaşayan ve birçok Afgan'ın yaptığı gibi tek bir isimle anılan Ehsanullah, saldırının Pakistan askeri uçakları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ölü sayısını doğruladı.

Başka bir Afgan hükümet yetkilisine göre, benzer bir şafak öncesi saldırı Afganistan'ın sınıra yakın Host vilayetinde gerçekleştirildi.

"Pakistan helikopterleri, Khost eyaletindeki Durand hattının yakınındaki dört köyü bombaladı" dedi.

"Sadece sivil evler hedef alındı ve kayıplar oldu" diye ekledi, ancak daha fazla ayrıntı sunmadı.

Afganistan'ın önde gelen özel TV kanalı TOLO News, Khost'taki saldırıda yıkılan evlerin görüntülerini gösterdi.

Khost'ta yaşayan Rasool Jan, kanala verdiği demeçte, "Hedeflenen tüm insanlar, Taliban veya hükümetle hiçbir ilgisi olmayan masum sivillerdi" dedi.

"Düşmanımızın kim olduğunu ve neden hedef alındığımızı bilmiyoruz."

Afganistan dışişleri bakanlığı, saldırıları protesto etmek için Kabil'deki Pakistan büyükelçisini çağırdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi, Cumartesi günü Pakistan elçisine verdiği demeçte, "Khost ve Kunar da dahil olmak üzere bu tür askeri ihlaller, kötü niyetli kişiler ve kazanılmış çıkarları olan gruplar bu olayları istismar edeceği için önlenmelidir" dedi.

Sınır gerilimleri

Perşembe günü, en az yedi Pakistan askeri, Afgan sınırı yakınlarındaki silahlı bir grup tarafından pusuda öldürüldü.

Askeri bir açıklamaya göre, Pakistan Talibanı'nın eski kalesinde, TTP kısaltmasıyla bilinen, Afgan sınırı yakınlarındaki bir Pakistan askeri konvoyu pusuya düşürüldü ve yedi askerin ve silahlı grubun dört üyesinin öldürüldüğü yoğun bir çatışmayı tetikledi.